Важным элементом внеурочной деятельности для хабаровской 68 школы в системе дополнительного образования является механическая обработка древесины с использованием токарных станков, ручных и электрических лобзиков, а также сверлильного и круглопильного станков.

Предполагаемый результат — проектная деятельность технологического процесса изготовления изделия, а проектный продукт – изделие из древесины.

Для реализации такой цели создан инженерно-технический клуб по детскому интересу «Умельцы» на базе школьного Творческого универсально-технологического центра.

Здесь дети в профессиональном самоопределении получают первичные сертифицированные навыки таких профессий, как токарь и специалист декоративно-прикладного искусства.

Дипломированным специалистом в этих профессиях можно стать, например, в ближайшем хабаровском промышленно-экономическом техникуме на факультете Технология деревообработки. Сегодня там обучаются недавние выпускники с дипломом основного общего образования за 9 классов Чугунов Матвей, Раковская Юлия, Хлебнов Игорь, Северин Данил, Диденко Алексей. В этом году их ряды пополнят Глинский Андрей, Капуста Дмитрий, Чеканов Никита, Грищенко Дмитрий, все из 9-Б класса.

Механизм реализации такого проекта внеурочной деятельности основан на интересе ребёнка и не привязан к определённому времени проведения занятия, главное, чтобы станки в мастерской были свободными. Но, время установлено, для изготовления изделия дети приходят в субботу с 14.00 до 16.00.

В основе всего лежит желание школьника, от 5 до 11 класса сделать изделие, в подарок, как проект, на интерес, выставку, конкурс или для продажи. Материал для изготовления изделия дети приносят свой, в основном покупают в магазине Леруа Мерлен. Изделие забирают себе домой. С одной стороны, ребёнок получает изделие, а с другой стороны освоение в совершенстве рабочей профессии.

Токарь. Материально-техническая база школы позволяет проводить обучение школьников такой популярной профессии, как токарь по механической обработке древесины.

Первое направление – это использование токарно-винторезного станка ТВ-6, мощность 400 Ватт, промышленное напряжение 380 Вольт. Возраст станков 40 лет. Таких в школьной мастерской четыре, режущий инструмент, резец, закрепляется в резцедержателе, а не в руках.

На них ученики изготавливают шкатулки, шашки, графины, стаканы, вазы. Ещё предметы кухонного обихода, например, сахарницы, солонки, наборы для специй, варенья и бочонки для мёда.

Есть мастера высочайшего класса, победители, призёры и участники городских и краевых олимпиад Эйтель Константин (10-А класс), Довгаль Павел (9-А класс), Воронцов Антон (8-Д класс), Захаров Богдан (8-Д класс), Калягин Артём (8-Д класс), Волошин Данил (8-Д класс), Козловский Артём (8-Д класс), Ушаков Виталий (8-Д класс), Ошаров Семён (10-А класс), Лоншаков Никита (7-В класс), Никитин Владислав (7-В класс), Сокиев Сабри (7-В класс), Запорожец Виталий (8-Г класс), Капуста Дмитрий (9-Б класс), Кирейчук Максим (8-А класс), Мокшин Арсений (7-Г класс), Лопатин Максим (5-А класс) Зайцев Прохор (5-Б класс), Щипачёв Владислав (5-Г класс), Симонов Леонид (5-Г класс).

Второе направление – это использование токарных станков по деревообработке, где режущий инструмент, стамеска, находится в руках. Сегодня в школе, вместо стандартных старых СТД-120М на 380 Вольт, используются новые современные станки с бытовым напряжением 220 Вольт семейства «Зубр» ЗСТД-350-330, мощность 350 Ватт, максимальная длина заготовки 330 мм или 1000 мм. Таких в школьной мастерской по два аппарата.

Что изготавливают дети? Скалки, толкушки, пасхальные яйца, ножки для табуретки, коклюшки, фигурки, массажёры. И, конечно же, главная фишка, шахматы!

Также есть свои мастера Столяренко Артём (9-А класс), Мамонов Валерий (10-Б класс), Эйтель Константин (10-А класс), Гуськов Иван (8-Г класс), Гречихо Сергей (8-Г класс), Кочан Арсений (8-А класс), Никитин Владислав (7-В класс), Лоншаков Никита (7-В класс), Якупов Андрей (8-Г класс), Мизюк Максим (9-Д класс), Лавринайтис Олег (6-Г класс), Рындин Сергей (5-А класс).

Изначально дети делают эскиз своего изделия, потом видовой чертёж спереди, сбоку и сверху, и, только потом выполняют основной чертёж с указанием размеров, материала, масштаба и так далее.

Потом приступают к разработке технологической карты, таблицы, где указывают последовательность выполнений действий, какие используют резцы, свёрла, другие инструменты и принадлежности.

С этими наработками и своим материалом они приходят в школьную мастерскую, при себе рабочая форма одежды халат, головной убор, очки защитные, далее, инструктаж по технике безопасности и, получают допуск к изготовлению изделия. Никаких ограничений нет, приходят все желающие.

Истинным мастерам есть и подрастающая смена, по этому поводу в школе развита система наставничества. Проявляют старание в освоении профессии токарь ученики пятых классов, среди них своим желанием выделяются братья близнецы Ладины, Денис и Дмитрий из 5-Д класса, Артюшин Егор (5-А класс), Волошин Егор (5-А класс), Пузырёв Яромир (5-Б класс), Грицков Александр (5-А класс), Заикин Тимофей (5-А класс), Филин Никита (5-А класс), Алипов Иван (5-Б класс), Краснопёров Илья (5-Б класс), Ушаков Лев (5-Б класс), Зеленский Михаил (5-Е класс), Иванушко Михаил (5-Е класс), Шихотаров Давид (5-Е класс).

После того, как дети сделают свои изделия, их они забирают домой, оформляют, одним словом, приводят к товарному виду. А далее используют по своему предназначению. Это и новогодние подарки, и к 23 Февраля, и к 8 Марта, и к Пасхе, и, обязательно, семейным датам, дни рождения.

Декоративно-прикладное искусство. В этом направлении дети больше работают ручным лобзиком, а также некоторые и на электрическом СЛ-90, станок лобзиковый, мощность 90 Ватт от бытового напряжения 220 Вольт. Используется фанера различной толщины, а также доска обрезная шлифованная до 20 мм.

Признанными мастерами считаются Мамонов Валерий (10-Б класс), Эйтель Константин (10-А класс), Столяренко Артём (9-А класс), Никитин Владислав (7-В класс), Гундоров Кирилл (8-В класс), Туркин Матвей (8-В класс).

Среди изделий выделяются тематические наборы раскрасок, такие как гороскоп, шахматы, овощи, фрукты, зоопарк, новогодние игрушки, танки, самолёты, автомобили, доски кухонные и так далее.

В перспективе планируем добавить резьбу по дереву. Проблема в том, что в Хабаровске нет в продаже материала из древесины липа.

Проектная деятельность. Победителем городской олимпиады по предмету Технология стал ученик 9-А класса Столяренко Артём с проектом «Лечебные массажёры». Изделие сложное в исполнении, изготовили на токарном станке «Зубр» ЗСТД-350-1000.

Призёром городской олимпиады с проектом «Театр китайского гороскопа» стал ученик 10-Б класса Мамонов Валерий. Своё изделие, набор раскрасок на фанере, изготовил с помощью электрического лобзика СЛ-90.

Участниками городской олимпиады стали Калягин Артём с проектом «Кружевная коклюшка» (8-Д класс), Довгаль Павел «Сувенирная шкатулка» (9-А класс), Захаров Богдан «Сувенирная лавка» (8-Д класс), Ошаров Семён «Набор для кухни» (10-А класс), Поповичук Даниил «Игра народная – городки», (8-В класс), Назаров Иван «Кубки для победителей» (11-Б класс), Эйтель Константин «Новогодние игрушки» (10-А класс).

Воспитанники инженерно-технического клуба «Умельцы» берут индивидуальные итоговые проекты для защиты в 8 классе. Только в этом году 14 человек, в прошлом их было 22 человека, при норме 5 проектов на одного учителя.

Интересные проекты получились у Гуськова Ивана из 8-Г класса «Кегли – игра для меткости», Запорожец Виталий «От шкатулки к ремесленничеству» (8-Г класс). Не остались в стороне и проекты о скалке, толкушке, пасхальных яйцах, детских игрушках.

Свои проекты все защитили на оценку «отлично».

Вывод. Для всех детей школы двери инженерно-технического клуба «Умельцы» по механической обработке древесины всегда открыты.

Свой товар лицом дети показывают на ежегодной школьной благотворительной ярмарке «Дари Добро!».

Только через упорный и настойчивый труд «будет вам и белочка, будет и свисток».

12 мая 2020 года.

Сергей Роща