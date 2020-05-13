В Хабаровском крае продолжается посевная кампания. К середине мая аграрии приступили к высадке картофеля.

Всего под эти цели в регионе отведено 7,4 тыс. га сельскохозяйственных площадей. Большая часть приходится на долю дачников и садоводов — около 6,4 тыс. га. Сельхозорганизации и крестьянско-фермерские хозяйства планируют высадить культуру на площади около 1 тыс. га. Первыми к работе приступили аграрии Хабаровского и имени Лазо районов. В их числе несколько КФХ, ООО «ЛазоМол-Агро», ООО «СХП «Колос», и ООО «Черняевское». Эти организации к 12 мая успели засеять картофелем 203 га площадей.

— В основном аграрии используют сорта голландской, российской и немецкой селекции, которые хорошо зарекомендовали себя в Хабаровском крае и обеспечивают стабильные урожаи. Это «Гала», «Адретта», «Зекура», «Сантэ». Поставки в основном организованы из семеноводческих хозяйств Тюменской области и Приморья, — отметили в краевом минсельхозе.

Сельхозтоваропроизводители также более чем на 90% завершили сев ранних зерновых культур.

К сбору урожая картофеля аграрии планируют приступить в сентябре.