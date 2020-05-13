Муниципальные и коммерческие перевозчики каждый день подсчитывают убытки. Вопрос ухудшения финансового состояния отрасли обсудили накануне участники заседания городского оперативного штаба по мониторингу и принятию экстренных мер, связанных с распространением COVID-19. Со сложившейся ситуацией собравшихся ознакомил заместитель мэра города по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами Александр Андрюшин. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«По состоянию на 12 мая на маршрутах в городе работает 475 единиц пассажирских транспортных средств, что на 191 единицу меньше, чем было до введения в городе режима самоизоляции. Регулярно оценивая их загруженность, мы видим, что пока этой техники достаточно. Всего с начала пандемии хабаровчанами было совершено 50,5 тысяч поездок по городу, что в два с половиной раза меньше, чем было обычно. По предварительным оценкам, по состоянию на сегодняшний день, сумма недополученных доходов за перевозку пассажиров автобусами по муниципальным маршрутам уже составляет 84,5 миллиона рублей. Убытки электротранспорта (МУП «ГЭТ») составляют 35,4 миллиона рублей. Согласно данным, представленными перевозчиками, расходы на проведение обеззараживающей обработки транспортных средств составляют 6,3 миллиона рублей», — сообщил докладчик.

Как отметил Александр Андрюшин, пока продолжается пандемия COVID-19, прибылей от своей работы не стоит ждать и речникам. По его словам, с 1 по 11 мая теплоходами перевезено 7265 пассажиров (82% от количества людей, перевезенных в прошлом году). Снижение уровня пассажиропотока обусловлено режимом самоизоляции, действующим в краевой столице, и тем, что суда, вместимостью до трех сотен пассажиров, отчаливают от пристани с половинной загрузкой: единовременно они могут взять на борт не более 110-115 человек – чтобы при рассадке пассажиры могли соблюдать между собой социальную дистанцию в 1,5 метра.

«К тому, что подняться по сходням и отправиться в путь могут не все очередники сразу, хабаровчане относятся с понимаем: накала страстей при посадке на речные трамвайчики нет», — подчеркнул Александр Андрюшин. «Убытки, которые транспортная отрасль города понесла с начала пандемии, – не только из-за падения пассажиропотока, но и в связи с затратами на проведение обеззараживания транспортных средств, санитайзеры, обеспечение экипажей средствами защиты, обработку 38 площадок, на которых проводится дезинфекция автобусов, – все это нужно подсчитывать самым тщательным образом. По всем этим расходам у нас в любой момент должна быть четкая картина», — подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук, завершая обсуждение вопроса.