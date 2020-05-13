Пандемия COVID-19 не помешала жилищным организациям побороться за них. Всего на конкурс по предоставлению муниципальных грантов на благоустройство дворовых территорий было подано 106 заявок. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«При выборе 89 победителей решающим фактором стала готовность управляющих компаний и ТСЖ профинансировать более половины общей стоимости работ, — уточнил заместитель начальника отдела городского управления ЖКХ Антон Кириченко.- Решение о софинансировании принималось на общем собрании собственников».

К примеру, один из победителей (управляющая компания ООО «ДВ-Союз») вложил в свой проект 2,2 миллиона рублей (это 82% от его стоимости) средств собственников, еще 490 тысяч составил размер гранта, выделенного муниципалитетом. На эти средства осуществится мечта жителей дома 34 по улице Панфиловцев – во дворе будет построена футбольно-баскетбольная площадка.

Кстати, больше всего хабаровчане хотят видеть в своих дворах именно новые детские и спортивные площадки – их обустройство планируют еще 55 победителей городского конкурса. За счет муниципальных грантов будут отремонтированы 30 придомовых территорий (асфальтирование, обустройство парковок, прокладка тротуаров и ливневок) домов №№: 1 по улице Войсковой, 132 по Артемовской, 34а по Магаданской, 18 в переулке Анадырском и других. Среди победителей конкурса и жилищные организации, которые установят контейнерные площадки во дворах (Вяземская,8, Ленина,47, Владивостокская,38А).

Обладатели грантов уже в ближайшее время начнут заключать договоры с подрядчиками и приступят к выполнению работ. Оценивать их качество собственники будут совместно со специализированной организацией, осуществляющей технический надзор.

Напомним, что, согласно положению о конкурсе, сумма гранта, выделяемого городом, не может превышать 67% от общей стоимости проекта. На благоустройство двора (асфальтирование, организация парковок, прокладка тротуаров и ливневок) максимально можно получить 1 миллион рублей, а на установку малых архитектурных форм, детских и спортивных площадок, площадок для сбора ТКО — 500 тысяч. В прошлом году благодаря программе муниципальной грантовой поддержки в Хабаровске было отремонтировано 87 дворов.