Пять хабаровских парков и скверов в этом году приобретут новый облик в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». На благоустройство общественных территорий потратят 398 млн рублей. Основную часть этих денег регион получил из федерального бюджета. Средства позволят провести работы в 54 населенных пунктах.

— В Хабаровске решено благоустроить парк по улице Мате Залке в районе ост. Красная речка и центральный парк «Динамо», расположенный в центре города. Кроме того, будут отремонтированы три сквера по улицам Сергеевская, на пересечении улиц Металлистов и Забайкальской, а также по улице Стрельникова. На всех этих объектах предусмотрено обустройство пешеходных дорожек, систем освещения, скамеек, обновление грунта и посадка газонов. В скверах обязательно будут установлены детские зоны, где смогут проводить время родители с детьми, а в некоторых местах — площадки для воркаута, — пояснили в краевом минЖКХ.

Как уточнили в министерстве, первые работы по проекту создания комфортной городской среды, запланированные на этот год, уже начались. Так, в поселке Переяславка района имени Лазо приступили к реконструкции сразу трех объектов — площади перед домом культуры, территории у памятного знака Авиаторам возле Дома офицеров и прилегающей к нему пешеходной зоны. Также идет ремонт общественного пространства в селе Полетное. Там в скором времени свой обновленный облик получат площадь для сценических и культурно-массовых мероприятий, зона отдыха по улице Специалистов, а также Аллея любви по улице Октябрьской. Работы в этих двух поселениях оцениваются примерно в 7 млн рублей.

Всего в этом году в районах за средства федерации и края будет реконструировано 118 общественных пространств. Кроме Хабаровска, масштабные работы развернутся в Комсомольске-на-Амуре, Вяземском, в Николаевске-на-Амуре и Охотске, где благоустроят 18 общественных пространств.