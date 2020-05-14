Авиакомпания «Аврора», входящая в Группу «Аэрофлот», со 2 июня 2020 года возобновляет выполнение рейсапо маршруту Кавалерово – Хабаровск – Кавалерово.Данное направление является социально значимым и включено в список субсидируемых по Постановлению Правительства РФ №1242.Стоимость перелета в одну сторону составит 3 225 рублей с учетом сборов.

Рейс будет выполняться два раза в неделю – по вторникам и четвергам — в период по 29сентября. Вылет из Кавалерово в 10:10, прибытие в аэропорт Хабаровска – 12:25, вылет из Хабаровска в обратном направлении в этот же день в 13:25.

Обслуживают перечисленные направления воздушные суда DHC-6.