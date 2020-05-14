Авиакомпания «Аврора», входящая в Группу «Аэрофлот», со 2 июня 2020 года возобновляет выполнение рейсапо маршруту Кавалерово – Хабаровск – Кавалерово.Данное направление является социально значимым и включено в список субсидируемых по Постановлению Правительства РФ №1242.Стоимость перелета в одну сторону составит 3 225 рублей с учетом сборов.
Рейс будет выполняться два раза в неделю – по вторникам и четвергам — в период по 29сентября. Вылет из Кавалерово в 10:10, прибытие в аэропорт Хабаровска – 12:25, вылет из Хабаровска в обратном направлении в этот же день в 13:25.
Обслуживают перечисленные направления воздушные суда DHC-6.
Эта запись была опубликована 14.05.2020в 13:47. В рубриках: Общество.
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