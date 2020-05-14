В нашей стране насчитывается более 13 млн граждан с разной степенью инвалидности, в Хабаровском крае почти 80 тысяч граждан получают эту государственную поддержку. Пенсия по инвалидности — форма поддержки людей, которые не могут самостоятельно себя обеспечить по состоянию здоровья. Пособие выплачивается не только людям трудоспособного возраста. Пенсионеры с физическими увечьями и дети с врожденными тяжелыми заболеваниями тоже имеют право на поддержку государства.

Страховая пенсия по инвалидности назначается любому гражданину, признанному инвалидом, если у него есть хотя бы один день страхового стажа. Если же человек с инвалидностью никогда не работал и не имеет страхового стажа, Пенсионный фонд выплачивает ему социальную пенсию по инвалидности.

Пенсия выплачивается в течение периода, на который медико-социальной экспертизой гражданину установлена инвалидность. При этом пенсия по инвалидности выплачивается до наступления общеустановленного возраста выхода на пенсию: 60 лет женщинам и 65 лет мужчинам. При достижении этого возраста автоматически назначается страховая пенсия по старости, при этом гражданам не надо обращаться в Пенсионный фонд.

Стоит отметить, что все инвалиды, независимо от вида назначенной пенсии, пользуются государственной мерой социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Ее размеры определены в зависимости от категории получателя и составляют от 505,73 руб. до 5054,11 руб. Часть ЕДВ может предоставляться в виде набора социальных услуг. Он включает бесплатные лекарственные и медицинские изделия, путевку и проезд на санаторно-курортное лечение. При этом инвалид может выбрать, что из этих услуг получать в натуральном виде, а какие – заменить деньгами.

До подачи заявления о назначении пенсии по инвалидности рекомендуем ознакомиться со сведениями своего индивидуального лицевого счета в личном кабинете на сайте ПФР, через портал Госуслуг, путем обращения в МФЦ. При согласии с данными лицевого счета — в заявлении о назначении пенсии нужно поставить отметку, при несогласии необходимо будет представить документы (паспорт, трудовую книжку, документ об образовании (диплом, аттестат, имеющиеся справки о стаже, заработной плате). Одновременно с подачей заявления о назначении пенсии следует заполнить заявление на установление ЕДВ.

Личный кабинет на сайте ПФР доступен и в мобильном приложении. В нем можно получить доступ к своим персональным сведениям о группе и сроке инвалидности, индивидуальной программе реабилитации, ее исполнении, сопутствующих услугах, о размере и виде назначенной пенсии, а также обо всех соцвыплатах, установленных по линии ПФР и оставить отзыв о качестве оказанных государственных услуг. Варианты подачи заявления: через сайт ПФР или Госуслуг, через работодателя, МФЦ, почтовой корреспонденцией

Эта запись была опубликована 14.05.2020в 15:17. В рубриках: Общество.