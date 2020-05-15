Работники психоневрологических интернатов и домов престарелых получат компенсационные выплаты за двухнедельные смены в условиях изоляции. Соответствующее постановление подписал губернатор Сергей Фургал. На эти цели из краевого резервного фонда будет выделено 52,6 млн рублей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Согласно документу, выплата в размере 20 тыс. рублей установлена, начиная с 24 апреля 2020 года за работу в особых условиях. При этом необходимо отработать смену в 14 дней.

Как сообщили в министерстве социальной защиты населения края, в крае 16 психоневрологических интернатов и домов престарелых и инвалидов. В них проживает около 3500 человек. С марта в учреждениях действует карантин, при этом в условиях изоляции стационары края работают с 24 апреля сменой 14 дней. С 8 мая порядка 550 работников соцучреждений пошли на вторую смену. Первые выплаты будут произведены уже в мае.

Дополнительно, после того как будет подписано Постановление Правительства РФ, работники стационарных социальных учреждений получат выплаты по поручению Президента РФ Владимира Путина. Для врачей, которые работают в социальных учреждениях, доплата составит 40 тысяч рублей за двухнедельную смену. В случае, если они непосредственно оказывают помощь больным, заражённым коронавирусом – 60 тысяч рублей. Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала – 25 тысяч рублей. А если они работают с заболевшими людьми – 35 тысяч рублей. Для младшего персонала – 15 и 20 тысяч рублей соответственно. Для технического персонала – 10 и 15 тысяч рублей.

Максимальный период расчета выплат – с 15 апреля по 15 июля 2020 года. Как сообщается на официальном сайте Минтруда РФ, федеральные выплаты начнут поступать работникам в июне.