Минсельхоз России опубликовал для обсуждения проект приказа о мерах регулирования рыболовства тихоокеанских лососей в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне в 2020 году. Они касаются ограничений по орудиям лова на Амуре и в Амурском лимане, в Сахалинской области, на Камчатке. Для сохранения лососевых WWF России предлагает дополнить эти меры ежегодным государственным мониторингом заполнения нерестилищ на Амуре и снизить промысловую нагрузку с учетом полученных данных.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) обеспокоен состоянием популяций тихоокеанских лососей, заходящих на нерест в реку Амур. Лососи — это важная часть экосистемы, ими питаются медведи, мелкие хищники, птицы. Лососи, пришедшие на нерест, становятся основой для увеличения численности водных беспозвоночных, основой питания многих видов рыб. В Хабаровском крае России, в низовьях Амура и Амурском лимане, кету и горбушу добывают в промышленном масштабе. Однако, уже несколько лет подряд существует серьезная проблема уменьшения популяций этих рыб. Основная причина — это чрезмерная эксплуатация в результате легального и нелегального промысла.

При поддержке WWF России с 2018 года в бассейне Амура ведется общественный мониторинг заполнения нерестилищ. В исследованиях принимают участие предварительно обученные представители коренных малочисленных народов Севера. Люди выезжают в труднодоступные места и считают рыбу в притоках по специальным методикам. Присутствие добровольцев на воде повышает эффективность охраны кеты и горбуши.

В 2018 году среднее заполнение нерестилищ на крупнейших нерестовых притоках Амура составило менее 1 особи на 100 м². В 2019 году рыбы стало чуть больше -—около 2 особей на эту площадь. Это крайне мало, около 4% от минимальной нормы — при требуемой плотности заполнении нерестилищ не менее 50 рыб на 100 м². Результаты мониторинга были представлены в Росрыболовство, ВНИРО, ХабаровскНИРО, Амурскую бассейновую природоохранную прокуратуру, Правительству Хабаровского края, обсуждались на Комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Хабаровском крае.

«Начиная с 2018 года ответственные структуры пытаются обеспечить устойчивое восстановление кеты и горбуши, регулируя Правила рыболовства на Амуре. Например, сейчас общественные обсуждения проходит проект приказа Минсельхоза России, текстом которого вводятся ограничения на использование плавных сетей в реке Амур и накладываются ограничения на ставные невода типа «заездок» с длиной центрального крыла более 1500 м. и с более чем одной глаголью (сетная короткая стена, примыкающая под прямым углом к основному сетному крылу ставного невода, направляющая рыбу ко входу в ловушку). Значительные ограничения коснулись и коренных малочисленных народов, несмотря на сравнительно небольшую квоту, выделяемую для них ежегодно, в отличие от рыбопромышленников. Однако, использование тех или иных видов орудий лова —это не первостепенный вопрос. В первую очередь, необходимо правильно прогнозировать подходы лосося, а это возможно только при организации ежегодного мониторинга заполнения нерестилищ. Тогда и регулирование станет устойчивым, без переловов, и у популяций лососевых будет шанс на восстановление», — комментирует Ольга Чеблукова, координатор проектов Амурского филиала WWF России по особо охраняемым природным территориям.

Как отмечает Ольга Чеблукова, многие из предложенных WWF рекомендаций были учтены при формировании стратегии лова тихоокеанских лососей в 2019 году. Благодаря усилиям общественности и Правительства Хабаровского края были приняты меры по сокращению промысловой нагрузки на Амур. Но, несмотря на это, рыбы все равно пришло мало, нерестилища не были заполнены. Поэтому необходимо усилить меры по охране, а промысловую нагрузку снижать. Без введения в практику обязательного государственного учета заполнения нерестилищ сохранение и восстановление лососей будет невозможно.

WWF России считает необходимым обеспечить прохождение лососей до мест нереста. Для обеспечения оптимального заполнения нерестилищ нужно сократить объемы рекомендуемого вылова для промысла в нижнем Амуре. Данные общественного мониторинга в 2018-2019 году показали недостаточное количество производителей на нерестилищах. Косвенно проблему снижения численности лососей в 2019 году показывает то, что из 15,8 тысяч тонн осенней кеты, разрешенных к вылову в Хабаровском крае, рыбаки смогли добыть только половину — 8,1 тысяч тонн.

Регулирование промышленного лова тихоокеанских лососей на Амуре, при текущем уровне естественного воспроизводства популяций кеты и горбуши, должно быть максимально взвешенным. В настоящее время на сайте regulation.gov.ru отсутствуют дополнительные документы к тексту проекта приказа, обосновывающие возможность промысла кеты и горбуши любыми видами орудий лова.

WWF считает необходимым:

снизить промысловую нагрузку в нижнем течении р. Амур и Амурском лимане до 40% от общего объема квот лососей, выделяемых для освоения пользователям на этих водных объектах, путем ограничения:

— количества устанавливаемых орудий лова («заездков») до научно обоснованного, обеспечивающего миграцию определенной части рыб выше, и зависящего от величины прогнозируемого подхода тихоокеанских лососей в р. Амур;

— периода промысла на рыболовных участках в нижнем течении р. Амур и Амурском лимане в зависимости от величины подхода и заполнения нерестилищ;

усилить контроль за соблюдением Правил рыболовства, усилить меры по охране водных биологических ресурсов на всей акватории бассейна реки Амур, включая основные нерестилища тихоокеанских лососей.