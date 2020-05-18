Поддержку предприниматели получили по линии городского департамента муниципальной собственности. Об этом рассказал его директор Евгений Соловьев. Он подчеркнул, что размер помощи, оказываемый в рамках полномочий этой структуры, равен сумме недополученных доходов – а это порядка 76 миллионов рублей. По словам Евгения Соловьева, на сегодняшний день в департамент за поддержкой обратились представители 321 субъекта малого и среднего предпринимательства. Из них 225 — по вопросам аренды имущества; 67 — по аренде земельных участков; 29 — по проблемам установки и эксплуатации рекламных конструкций. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Уже рассмотрено и фактически удовлетворено 141 обращение на общую сумму в 36,9 миллионов рублей: — 112 по аренде имущества и 29 — по рекламным конструкциям», — сообщил Соловьев.

Стоит отметить, что с начала пандемии коронавируса хабаровская мэрия разработала и внедрила комплекс различный преференций, призванных помочь местному бизнесу остаться на плаву после ее завершения и сохранить оборотные средства, чтобы потом можно было направить их на выплату заработной платы. В числе мер налоговой поддержки, по поручению мэра Хабаровска Сергея Кравчука, принято решение о снижении коэффициента по единому налогу на вмененный доход на 35% и освобождение от уплаты земельного налога на 50% в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП), осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших в отраслях экономики. Эта мера распространяется на весь 2020 год (общая сумма поддержки составит порядка 128 миллионов рублей).

Президентом РФ поручено полностью списать за 2 квартал 2020 года налоги представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии. Кроме того, Правительством РФ предоставлена отсрочка по налоговым платежам предприятиям пострадавших отраслей. Общая сумма налоговой поддержки составит порядка 400 миллионов рублей.

Финансовую поддержку предпринимателям город оказывает, предоставляя субсидии на 16 миллионов рублей для компенсации ряда затрат малого бизнеса, связанных с выполнением карантинных мероприятий. В перечне имущественной поддержки — освобождение от арендной платы за имущество и землю, а также отсрочка арендных платежей. Как уже было отмечено выше, общая сумма поддержки составит порядка 76 миллионов рублей. Если еще углубляться в детали, то в числе антикризисных мер мы найдем освобождение от арендных платежей по договорам аренды имущества, находящегося в собственности АО ЦИТ, снижение ставки арендной платы на 50% (размер этой формы поддержки составляет 55,5 миллиона рублей). По договорам администрации города, поддержка составит 0,5 миллиона. Отмена арендной платы за землю оценивается 2,2 миллиона рублей, а за размещение нестационарных торговых объектов для деятельности в сфере туризма — 0,2 миллиона.

Также предоставлена отсрочка по аренде муниципального имущества (сумма поддержки – 4,6 миллиона) и платежам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (это 10,5 миллиона рублей). Сняты обеспечительные меры при осуществлении муниципальных закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (а это помощь на 80 миллионов рублей, причем — по предварительным подсчетам).

Напомним, что со всеми мерами экономической поддержки представители хабаровского бизнес-сообщества теперь могут ознакомиться на одном Интернет-ресурсе: специальный раздел «Поддержка бизнеса в условиях COVID-19» заработал на сайте мэрии Хабаровска. Здесь можно получить исчерпывающую информацию о государственных и муниципальных мерах поддержки предприятиям и организациям. Разделы сформированы по «жизненным ситуациям»: аренда, налоги, субсидии и прочее, вся правовая информация, новости по данной тематике и многое другое.