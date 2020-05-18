Безопасность хабаровчан во время купального сезона обсудили сегодня на аппаратном совещании при мэре краевой столицы руководители структурных подразделений городской администрации.

«Скоро в Хабаровске установится теплая погода, люди потянутся к водоемам в черте города и на речные берега. Наша задача – сделать их отдых у воды максимально безопасным. В самих прудах, озерах и в Амуре горожанам делать нечего – ни один из них по микробиологическим показателям не годится для купания, а о том, насколько сильное и опасное течение реки вблизи Хабаровска, думаю, напоминать никому не нужно. Аншлаги «Купаться запрещается» должны везде стоять уже сегодня – пока вода еще холодная. Чтобы уже завтра не случилось беды, нужно также ввести в районе всех водоемов патрулирование», — поставил задачу подчиненным мэр города Сергей Кравчук.

Особо он остановился на проблеме с городским «Сахпричалом», расположенным в районе улицы Богачева. Там арендатор территории выедет добычу песка. Городская ребятня облюбовала заполненные теплой водой карьеры в качестве мест для купания. И именно здесь отдельные рисковые пловцы нашли свою смерть прошлым летом. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Нужно срочно решать вопрос с арендатором: пусть организует охрану, устанавливает ограждение – принимает все возможные меры, чтобы дети на объекте не тонули. Наше управление по делам ГОиЧС должно заняться этой проблемой в оперативном порядке: время поджимает», — дал команду мэр.

Как сообщил начальник городского профильного управления Андрей Акимов, работа по «Сахпричалу» уже ведется. Идут и остальные мероприятия, призванные обезопасить жизнь и здоровье хабаровчан, отдыхающих у воды.

«На сегодняшний день на амурском берегу и у водоемов, расположенных в городской черте, мы установили более 70 аншлагов, предупреждающих о запрете на купание. Сейчас выставляем их на левом берегу, в местах, облюбованных для заплывов дачниками. С 25 мая в Хабаровске начнут работу спасательные посты. Вопросы с их оснащением уже решены, матросы проходят подготовку», — отметил он.

По информации Акимова, в этом году в краевой столице (как и в минувшем 2019-м) постов будет восемь: четыре муниципальных (в районе «Амуркабеля» и «Дальдизеля», на Центральной набережной, у базы отдыха «Дельфин») и четыре, которые оборудуют арендаторы территорий (под их надзором будет фонтанный комплекс на городских прудах, зоны отдыха «Оазис» и «Аризона», пруд в парке «Сверенном»). Шестнадцать матросов-спасателей уже заканчивают обучение и будут готовы заступить на вахту в срок.

Как было отмечено на совещании, сегодня единственным местом, относительно пригодным для купания по уровню безопасности, приспособленности и чистоте воды в краевом центре является только водоем в зоне отдыха «Аризона», но об открытии там купально-пляжного сезона говорить пока еще рано: погода и COVID-19 массовому отдыху не благоприятствуют.