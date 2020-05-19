Краевое министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности принимает меры по росту самообеспеченности региона собственными овощами и картофелем. В целях обеспечения продовольственной безопасности в крае принята концепция развития овощеводства и картофелеводства, в рамках которой объединены все формы поддержки данного направления.

К увеличению производства овощей и картофеля в открытом грунте министерство активно привлекает фермеров. Для стимулирования интереса к овощеводству и картофелеводству краевые власти оказывают несколько видов государственной поддержки. Речь идет о субсидировании проведения посевных работ, закупке элитных семян, приобретении сельскохозяйственной техники, вводе в оборот дополнительных сельхозземель, создании овощехранилищ, выдаче грантов на теплицы для фермеров.

— В результате проводимой работы посевная площадь под овощи у фермеров и сельскохозяйственных организаций в 2020 году составит 650 га, что на 8 % больше, чем в 2019 году. Ожидаемый урожай овощей должен составить 9,7 тыс. тонн. По прогнозу министерства, ожидаемый объем производства картофеля в этих организациях по итогам 2020 года составит 11,4 тыс. тонн, что позволит закрыть потребность населения края в картофеле на 28,7 %, — отметили в краевом минсельхозе.

В отдельный блок выделено развитие тепличного овощеводства. Так, на сегодняшний день площадь зимних теплиц в крае составляет около 7,4 га, а общая потребность — 37 га. Основные производители таких овощей развивают свой бизнес. Так, ООО «Джей Джи Си Эвергрин» сегодня возделывает 4,9 га теплиц, в перспективе планируется увеличить эту площадь до 10,3 га, ООО «Агрокомплекс «Восток» возделывает 1,1 га, план – 3 га. К(Ф)Х Бутков выращивает овощи на 0,9 га, планируя увеличение до 3,5 га. В регионе также появилось новое предприятие — ООО «ТК Приамурье», которое запускает производство овощей на 4 га в ТОСЭР «Хабаровск».

— В стадии реализации у нас четыре инвестиционных проекта. Прирост площадей под теплицами в 2020 – 2021 годах составит 5,1 га. Общая площадь зимних теплиц в 2021 году увеличится до 12,5 га, а общий планируемый валовый объем производства овощей закрытого грунта к 2021 году по сравнению с 2019 годом увеличится на 25 % и составит 6,5 тыс. тонн. Таким образом самообеспеченность овощами мы увеличим до 33 %, — отмечает первый заместитель министра по экономике Ольга Кравчук.

В концепции прописаны и показатели на перспективу. Так, к 2024 году общая площадь зимних теплиц в регионе должна составить 20,8 га. В целом основной задачей Концепции является повышение самообеспеченности края овощами к 2025 году до 40 %, картофелем – до 80 %.