От имени бизнеса на совместном заседании ситуационного центра и городского Совета по предпринимательству такую просьбу озвучил председатель совета Андрей Веретенников. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«В ассоциацию ресторатов Хабаровска и Совет по предпринимательству поступают обращения от представителей отрасли общественного питания с просьбой упростить порядок размещения открытых площадок возле стационарных заведений, — разъяснил Андрей Николаевич. — Дело в том, что веранды чаще всего открывают руководители кафе и ресторанов в центре города и на «красной линии». Делают они это на основании итогов конкурса, который давно состоялся. Но на фоне сложившей эпидемиологической ситуации и те рестораторы, которые ранее такие веранды не открывали, решили это сделать, что вполне логично : так там проще обеспечить санитарные нормы, продиктованные пандемией коронавируса. Как только снимут ограничения на нашу деятельность, летние веранды и разрешение на их открытие уже будут готовы».

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук инициативу Совета предпринимателей поддержал и дал поручение городскому управлению торговли, питания и бытового обслуживания оперативно разработать и внедрить новый порядок, чтобы поддержать хабаровских рестораторов, бизнес которых вошел в перечень наиболее пострадавших от распространения COVID-19.