В России разразился экономический кризис из-за пандемии коронавируса. Автомобильный портал «Дром» решил узнать сколько в месяц тратят жители Хабаровского края на обслуживание своей машины.

Мы попросили ответить респондентов, сколько они в месяц тратят на автомобиль, учитывая расходы на бензин (или другой вид топлива), страховку, налог, обслуживание, стоимость запчастей и т.п. По результатам опроса выяснилось, что большинство хабаровчан – 41% тратят от 5 до 10 тысяч рублей. Еще 26% укладывается в бюджет до 5 тысяч, а для 18% опрошенных содержание «ласточки» обходится в промежутке от 10 до 15 тысяч. От 15 до 20 тысяч на машину ежемесячно тратит 7%, по 20 – 30 тысяч – 4%, вариант «более 30 000» выбрало 4%.

«Hyundai Solaris с учетом бензина обходится 5900 рублей в месяц. Поломок не было. Пробег в год – 12 000 км. Машине почти 4 года (44 месяца). Общие траты за все время – 260 000 рублей», — поделился участник опроса из Омска.

Самые небольшие ежемесячные расходы у жителей Татарстана. До 5 тысяч рублей в месяц здесь тратят 38% жителей. В Якутии и ЯНАО вариант ответа «более 30 000» стал в 2 раза популярнее, чем в среднем по России. Его выбрали 10% респондентов. Зато в Москве и Московской области чаще, чем в среднем по стране, голосовали за «20 000 – 30 000 тысяч в месяц».

«В год пробег около 30 тысяч, плюс стоянка 1800 рублей ежемесячно, три ТО в год – около 5 тысяч каждое, мелкий ремонт «то линки, то втулки», ОСАГО. Итого в месяц в среднем 13-14 тысяч получается», — рассказал респондент о деталях своих расходов.

Всероссийский опрос проводился с 28 апреля по 7 мая 2020 года среди пользователей сайта drom.ru, в котором проголосовало 16 897 человек.