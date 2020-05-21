Фонд развития Дальнего Востока и Арктики организовал доставку очередной партии защитных средств для медицинских работников. 43 200 респираторов 10 850 защитных костюмов получат медики Хабаровского края.

— Партию доставят в Хабаровск сегодня вечером. В первую очередь защитные средства получат инфекционные госпитали, которые лечат больных коронавирусом. Объемы будут рассчитываться в зависимости от количества инфекционных коек. Защитные средства также получат врачи скорой помощи, — отметили в краевом минздраве.

Всего на Дальний Восток в ближайшие дни поступит 204 тысячи респираторов. Программа помощи реализуется по поручению Заместителя Председателя Правительства РФ — полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

— Мы обязаны помогать врачам, чья работа связана с рисками для здоровья и жизнью. Правительство РФ оказывает помощь дальневосточным регионам в борьбе с коронавирусом. Также за счет внебюджетных средств закупаются дополнительные медицинские средства и оборудование. Поставки средств индивидуальной защиты организуются Фондом развития Дальнего Востока и Арктики при участии крупных компаний. Такие поставки позволили повысить уровень обеспеченности дальневосточных медиков средствами индивидуальной защиты и будут продолжены, – отметил Юрий Трутнев.

Всего дальневосточным врачам безвозмездно передаются 289 тыс. защитных комбинезонов, 206 тыс. защитных очков, 408 тыс. респираторов, 200 тыс. пар медицинских перчаток.

К реализуемой ФРДВ программе присоединились более двадцати организаций: ВЭБ.РФ, Фонд Романа Абрамовича, ПАО «Полюс», «Евраз», ПАО «Русгидро», СИБУР, АО «Русская медная компания», Находкинский морской торговый порт, УК «Колмар», ГК «Русагро», холдинг RFP, Байкальская горная компания, СУЭК, SMNM Veco, Backer Hughes, ГК «Доброфлот» и ряд других компаний.