В мэрии не состоялись плановые аукционы по продаже земли: из-за режима самоизоляции на них никто из горожан попросту не явился. Лицитаторы полировали молотки впустую.

Согласно законодательству, земельные торги должны проводиться не на электронных площадках, а только при личном присутствии потенциальных покупателей, которые на сей раз предпочли остаться дома. Наблюдая за кризисными явлениями в хабаровской экономике, вызванными пандемией коронавируса, горожане, по их собственным словам, решили пока повременить с покупкой земли, отложить строительство домов и попридержать свои финансы до лучших времен. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Как рассказала заместитель начальника отдела развития территории и торгов городского департамента архитектуры, строительства и землепользования Юлия Селиванова, на апрельские и майские аукционы (так и не состоявшиеся), муниципалитет выставил семь земельных участков под индивидуальную застройку и один – под строительство складских помещений (7 – в Железнодорожном районе и 1 – в Краснофлотском). Общая площадь территорий – 28 тысяч 819 квадратных метров. По стартовым ценам на эти земли, их суммарная стоимость составляет 6 миллионов 253 тысячи рублей.

«Несмотря на то, что из-за COVID-19 проведение наших аукционов пока срывается, так как люди на них не приходят, мы все-таки продолжим их объявление и проведение согласно графику – возможно, перед каким-то из соблазнительных лотов покупатели не смогут устоять. Земельные участки, которые не удалось сейчас продать, мы выставим на торги повторно. Они проводятся еженедельно по пятницам. Желающие в них поучаствовать могут получить всю интересующую их информацию, позвонив по телефонам: 41-99-21 и 41-98-54», — сказала Юлия Селиванова.

Также со всеми лотами и сроками торгов можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Хабаровска: на его главной странице имеется специальный раздел «Информация о проведении аукционов».

Стоит отметить, что до пришествия в Хабаровск заморской инфекции горожане покупали землю весьма охотно, особенно – под строительство индивидуальных домов. В прошлом году на муниципальных аукционах с молотка ушли 50 участков, 34 из них – под частную жилую застройку, 13 – под объекты капитального строительства (склады, офисы, многоквартирные дома и т.п.). Еще 3 были проданы под развитие застроенных территорий. Приобретая такую землю, застройщик сначала должен расселить и бараки, стоящие на ней, а уже потом реализовывать свои планы. Территории, которые предстоит развить, расположены на улице Шкотова (ветхий дом №34 там уже снесен) и Комсомольской – там под снос пойдут дома №66 и 53б. Общая площадь проданных в минувшем году земель составила 19,5 гектаров. Средства, вырученные от их продажи – 89 миллионов рублей – пополнили городской бюджет.

В текущем году хабаровчанам на аукционах было реализовано 19 земельных участков общей площадью в 5,6 гектара на сумму в 11,5 миллионов рублей. 14 из них были куплены под строительство частных домов, 3 – под капитальное строительство, а еще 2 – под разбивку на них садов.