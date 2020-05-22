В адрес Дирекции спортивных сооружений Хабаровского края поступило коллективное обращение за подписью 40 предпринимателей. Среди обратившихся представители малого и среднего бизнеса, которые на протяжении многих лет работали на стадионе имени Ленина. Представители сфер торговли и общепита, особо пострадавших в условиях пандемии короновируса, обратились в учреждение с просьбой разместить этим летом на территории стадиона имени В.И. Ленина нестационарные торговые объекты на условиях договорных отношений летнего сезона 2019г. Свою просьбу предприниматели мотивируют крайне сложным материальным положением, возникшими рисками банкротства.

Напомним, что в этом году учреждением инициировано проведение аукционов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории спортивно-паркового комплекса стадиона им. В.И. Ленина на торговой площадке https://torgi.gov.ru. В период режима самоизоляции все аукционы приостановлены.

В рамках реализации пакета инициатив Президента РФ В.В. Путина в условиях пандемии короновируса в стране, в соответствии с Распоряжением Правительства Хабаровского края от 21.04.2020 г. №506 «О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» Дирекция спортивных сооружении Хабаровского края считает необходимым поддержать предпринимателей Хабаровска.

Для обеспечения социальной защиты граждан, сохранения ими доходов и рабочих мест в Хабаровском крае в адрес Минспорта и Министерства имущественных отношений Хабаровского края направлено официальное письмо о рассмотрении возможностей отмены проведения второго этапа аукционов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на стадионе имени Ленина. Представители малого и среднего предпринимательства, которые стали победителями в ходе первого этапа аукциона, продолжат свою работу на стадионе имени Ленина в соответствии с действующим законодательством РФ.