В министерстве строительства края утвердили список молодых семей города Хабаровска, которые в этом году получат государственную поддержку на покупку жилья на первичном рынке.

— В список по Хабаровску вошла 81 семья. Документ формируется согласно даты получения справки о нуждаемости в улучшении жилищных условий. В ближайшее время подробную информацию о том, кто получит выплаты в этом году, мы разместим на нашем сайте. В течение нескольких месяцев список будет корректироваться из-за того, что некоторые отказываются от получения выплат в силу различных причин, — отметили в региональном минстрое. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Всего в крае в рамках данного направления поддержки жилищные условия смогут улучшить около 150 семей. В апреле этого года были утверждены списки получателей социальных выплат из района имени Лазо и Комсомольска-на-Амуре. Молодые семьи из этих территорий уже начали получать сертификаты. В Хабаровске выдачу планируется начать в июне.

В среднем для семьи из трех человек выплата по сертификату, который можно использовать только при приобретении жилья на первичном рынке или строительстве индивидуального дома, составит чуть больше одного миллиона рублей.

— Средства перечисляются на специальные блокированные счета получателя господдержки, а в дальнейшем застройщику, в том числе на эскроу-счета, — отметили в региональном минстрое.

Параллельно в крае муниципалитеты принимают документы от молодых семей на приобретение жилья на вторичном рынке. Это другое направление господдержки. На 2020 год регион получил рекордную субсидию (наибольшая сумма среди всех субъектов РФ) из федерального центра на финансирование данного направления – 514 млн рублей. Всего на выплаты будет направлено 784, 1 млн рублей. Благодаря этому жилищные условия смогут улучшить около 833 семей.

По линии муниципалитетов в первом квартале этого года уже выдано больше 600 сертификатов. В основном речь идет о региональном центре. Многие уже успели ими воспользоваться, купив жилье на вторичном рынке. Планируется, все жилищные сертификаты молодые семьи получат в первом полугодии. Ранее эти сроки растягивались на более продолжительное время. Такая динамика обусловлена в том числе активностью самих жителей, наличием приемлемых вариантов на рынке жилья и льготных кредитных программ, в том числе «Дальневосточной ипотеки».

Напомним, что благодаря рекордной федеральной субсидии, которую предоставили Хабаровскому краю, всего в 2020 году жилищные условия смогут улучшить около 1000 молодых семей. В 2019 г. таких семей было около 600, в 2018 г. — 587, В 2017 г. — 500.