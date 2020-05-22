В краевое постановление о заработной плате и стимулирующих выплатах сотрудникам медицинских учреждений в период действия режима повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции внесены изменения. По поручению губернатора Сергея Фургала дополнительно установлены выплаты всем бригадам скорой помощи, вне зависимости от оказания помощи пациентам с диагнозом COVID-19. Денежные начисления также предусмотрены техническому персоналу медучреждений, работающих как инфекционный госпиталь.

Как пояснили в региональном министерстве здравоохранения, сейчас стимулирующие начисления будут производиться исключительно за счет средств краевого бюджета. Согласно документу, все сотрудники станций скорой медицинской помощи получат доплату из расчета 50% от размера федеральных выплат. В абсолютной величине это до 25 000 руб. – врачи, до 12 500 руб. – фельдшеры, водители, медсестры, медсестры-анестезисты. Выплаты начисляются за фактически отработанное время, а также с учетом районного коэффициента и надбавки. Расчет будет происходить ежемесячно – за апрель, май и июнь.

Выплаты техническому персоналу медицинских учреждений, которые перепрофилированы в инфекционные госпитали, установлены в размере 10 000 рублей ежемесячно. К ним относятся рабочие всех профессий – охранники, сантехники и т.п. Выплаты начисляются в полном размере независимо от количества отработанных смен или часов за риск работы с больными коронавирусной инфекцией.

В ведомстве также добавили, что Хабаровский край полностью закрыл все обязательства по федеральным выплатам. Напомним, они были установлены указом Президента РФ Владимира Путина медицинскому персоналу и отдельным категориям работников только за оказание помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Выплаты прошли в строгом соответствии с принятыми для этого нормативно-правовыми актами, а также рекомендациями и прямыми указаниями Минздрава РФ.