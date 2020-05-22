Служба исследований HeadHunter проанализировала динамику спроса на рынке труда Дальнего Востока за первые две недели мая 2020 года. Об этом NewsKhab.ru сообщили в компании HeadHunter.

По данным службы исследований HeadHunter количество открытых вакансий на Дальнем Востоке за первые две недели мая уменьшилось на 16%. Дальневосточный регион оказался на втором месте по числу падения спроса на рынке труда в России, уступив Южному Федеральному округу (-20%). Падение спроса характерно для начала мая, так в 2019 году за первые две недели месяца спрос на сотрудников по России упал на 6%, а по Дальнему Востоку на 7%.

Сохраняется равномерное снижение активности соискателей в России в целом и по регионам в среднем на 3% за неделю.Лидером по снижению соискательской активности остается профессиональная область «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты», на 11% уменьшилось количество активных резюме за первые две недели мая.