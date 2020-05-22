По решению суда перевозчик ИП «Е.В.Шадуя» отстранен от работы на маршрутах № 29К-1, 29П-1, 17-1, 54-1, 49 и 88. Как сообщили в городском управлении транспорта, промышленности связи, право работать на этих маршрутах предприниматель получила в 2016 году, выиграв муниципальный конкурс на осуществление по ним пассажирских перевозок. Однако другие участники конкурса, не сумевшие выиграть, пожаловались на победительницу в Хабаровское УФАС. В своих обращениях они указали, что перевозчик ввела в заблуждение конкурсную комиссию: указав в заявках транспортные средства с определенными характеристиками, позже она выставила на маршруты автобусы, характеристики которых не соответствуют заявленным. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Проверка, проведенная антимонопольным органом, эту информацию подтвердила. Перевозчика, нарушившего законодательство, УФАС обязало добровольно сдать свидетельства в городское управление транспорта и прекратить деятельность на маршрутах, однако Елена Шадуя не сделала этого. За то, что работа на маршрутах продолжается, а свидетельства – не сданы, антимонопольный орган неоднократно ее штрафовал. Предприниматель обжаловала решение и предписание УФАС, однако, суды трех инстанций признали законными действия антимонопольного органа. В связи с тем, что ИП «Шадуя Е.В.» отказывалась сдавать свидетельства, антимонопольщики обратились в суд с заявлением о прекращении действия этих свидетельств в рамках закона о защите конкуренции.

19 мая текущего года шестым арбитражным апелляционным судом вынесено постановление о прекращении действия свидетельств по маршрутам № 29К-1, 29П-1, 17-1, 54-1, 49 и 88. Судебное решение вступит в силу уже на следующей неделе. Хотя перевозчик уже обратился с жалобой в кассационную инстанцию, с учетом норм действующего законодательства и во исполнение постановления суда, городским управлением транспорта, промышленности, связи принято решение об организации выдачи временных свидетельств об осуществление регулярных перевозок по вышеперечисленным маршрутам другим перевозчикам. С сегодняшнего дня, с 22 мая, управлением начат прием заявок от желающих взяться за эту работу. Извещение об их приеме опубликовано на официальном сайте администрации города Хабаровска.

Как отметил начальник отдела профильного управления Кирилл Пармон, перевозчик Елена Шадуя также не ограничивается в праве подачи заявок по этой процедуре.

«Более того, после выдачи этих временных свидетельств, в случае вынесения кассационным судом решения в пользу этого перевозчика, ему будут возвращены прежние свидетельства на право обслуживания вышеуказанных маршрутов. В случае, если судебное решение первой инстанции останется без изменений, мы проведем открытый конкурс и выдадим его победителям свидетельства на постоянной основе», — добавил он.

Также Кирилл Пармон отметил, что хабаровчанам тревожиться не стоит: несмотря на сложившуюся ситуацию, автобусы по всем вышеназванным маршрутам будут ходить согласно установленному графику. К тому же, в городское управление транспорта уже поступило несколько заявок от двух перевозчиков.