В Правительстве России подписано распоряжение об оказании финансовой помощи регионам страны на компенсацию снижения доходов местных бюджетов. Дотации получат 56 субъектов РФ, общая сумма составляет 100 млрд рублей. Средства выделены по поручению Президента страны Владимира Путина. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Согласно документу, государственную поддержку получат те регионы, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации для каждого субъекта РФ определили с учетом первоочередных расходов региональных бюджетов.

Хабаровскому краю направят более 1,7 млрд рублей. Такая мера поддержки поможет сбалансировать консолидированный бюджет региона, частично снизив последствия сложившейся экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции.