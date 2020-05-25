15%-й рост пассажиропотока зарегистрировали специалисты городского профильного управления по сравнению с прошлой неделей: общественный транспорт принял на борт на 10 тысяч человек больше, чем отмечалось еще пару дней назад. Как свидетельствует статистика, за минувшую семидневку поездки в гортранспорте совершили 67 тысяч 410 человек. Если считать с начала мая, то, по сравнению с апрелем, пассажиропоток увеличился на 24%. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Как сообщил начальник городского управления промышленности, транспорта, связи администрации Хабаровска Владимир Ощановский, число транспортных средств, доставляющих горожан до пунктов их назначения, будет расти теперь с каждым днем.

«Если на 1 мая по Хабаровску курсировало 440 автобусов, то сейчас их на линии уже 495. Дополнительные машины вышли на все особо востребованные горожанами направления. Также на линии направлены добавочные трамваи и троллейбусы», — рассказал он.

По словам Владимира Ощановского, мониторинг насыщенности пассажиропотока ведется городским профильным управлением ежедневно. Сориентироваться, где больше всего требуется дополнительный транспорт, помогают и перевозчики, которые регулярно обращаются в мэрию с предложениями увеличить число автобусов на том или ином направлении.

Говоря о речных перевозках, Владимир Ощановский отметил, что хабаровских дачников на левый берег Амура суда доставляют исправно, в соответствии с графиком. На случай поломки одного из них «под парами» стоят резервные теплоходы, которые готовы встать в строй по первой же команде.