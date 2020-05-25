Малый и средний бизнес края активно оформляет заявления на получение федеральных субсидий. Деньги предоставляются на частичную компенсацию затрат, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда работников в апреле и мае текущего года, организациям и ИП, которые вошли в официальный перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших из-за распространения коронавирусной инфекции. По состоянию на 22 мая в налоговые органы региона поступило 5896 заявлений.

Согласно правилам предоставления выплат, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 576, размер субсидии рассчитывается исходя из количества работников в марте, умноженного на 12 130 рублей (МРОТ). Для индивидуальных предпринимателей к числу сотрудников прибавляется один человек (сам ИП). Если индивидуальный предприниматель не имеет наемных работников, размер субсидии будет равен МРОТ.

Как отметили в краевом управлении ФНС, благодаря государственной поддержке, бизнесмены края смогут покрыть расходы на зарплаты более чем для 22 400 своих сотрудников, а общая сумма субсидий составит 246,7 миллионов рублей.

— Чаще всего на получение данной выплаты претендуют субъекты МСП без наемных работников, это 45 % от общего числа заявителей. Предприниматели с наемными работниками и юридические лица составляют, соответственно, 25% и 30 % от числа обратившихся. Для получения субсидии за апрель заявление должно быть представлено в период с 1 мая до 1 июня 2020 года, за май — с 1 июня по 1 июля 2020 года, — отметили в управлении налоговой службы края.

Там также подчеркнули, что воспользоваться этой мерой поддержки могут организации, включенные в единый реестр субъектов МСП до 1 марта 2020 года, и где количество сотрудников составляет не менее 90% по сравнению с 31 марта 2020 года. Если компания находится в процессе ликвидации и имеет на 1 марта недоимку по налогам и страховым взносам, в общей сложности более 3000 рублей, то в выплате будет отказано.

Решение по обращению будет принято в течение трех дней, и, если все условия соблюдены, Федеральное казначейство перечислит деньги субъекту МСП. Узнать о ходе рассмотрения заявки можно через личный кабинет налогоплательщика или по единому номеру налоговой службы 8-800-222-22-22. Найти подробную информацию об условиях предоставления финансовой помощи и ее размерах можно на специальном сервисе.