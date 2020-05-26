Эпидемическая обстановка в Хабаровском крае остается сложной. За прошедшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 65 пациентов, а нарастающим итогом выявлено 1698 случаев заражения новой инфекцией. Власти связывают такую динамику с тем, что граждане, а также руководители многих предприятий снизили бдительность и стали нередко пренебрегать мерами безопасности в то время, как угроза только нарастает. Об этом на заседании оперативного штаба губернатору доложила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева.

— Установлены факты, когда масочный режим не соблюдается в отдельных магазинах, в автобусах, в массовых местах, к примеру, на площадях, на набережной. Видно, что люди устали от ограничений, расслабились, но это как раз и является опасным фактором, который может повлиять на динамику распространения инфекции. Поэтому нам надо сейчас активно призывать людей не терять бдительность, чтобы не усугублять ситуацию. В противном случае мы будем вынуждены вернуть более жесткие меры, — заявила руководитель службы.

Сейчас показатель заболеваемости в Хабаровском крае составляет 124 случая на 100 тысяч населения с приростом в 3,9%, что выше, чем по России (прирост 2,5%), но ниже по сравнению с регионами ДФО (прирост 4,7%). При несоблюдении санитарных правил эта цифра в любой момент может вырасти.

— Существенный прирост нам также дают крупные предприятия, которые завозят вахтовиков. Свежий случай произошел в Бикинском районе. Там выявлен один заболевший работник и 18 человек проконтактировавших с ним. Все они приехали на заработки из других регионов. Люди помещены на карантин. Мы проводим эпидрасследование, разбираемся в деталях. К сожалению, сейчас такие факты происходят повсеместно, — сообщил зампред правительства края по социальным вопросам Юрий Минаев.

Сергей Фургал поручил каждому из ведомств правительства края в рамках полномочий провести проверки своих отраслей. Так, в ближайшие дни министерство транспорта должно организовать выборочные рейды по маршрутам общественного транспорта, чтобы проинспектировать соблюдение масочного режима. Минсельхоз в очередной раз выйдет проверять торговые центры. В ведомстве провели уже несколько совещаний с руководством крупных торговых сетей, где договорились, что администрация не будет пускать людей без масок. Полиции предписано вновь усилить разъяснительную работу среди гуляющих, а за злостное несоблюдение санитарного режима штрафовать нарушителей.

— Если соблюдать масочный режим, то процент заражения будет значительно меньше. Ведь не сложно надеть на 5 минут маску в магазине, обработать дезраствором руки, но это является защитой для окружающих. Что касается организаций и вахтовиков, то ответные меры к тем, кто завозит людей без обсервации и тестов на коронавирус будут жесткие. По каждому такому случаю Роспотребнадзор проведет расследование и все факты передадут в правоохранительные структуры. Ответственность за халатность будет вплоть до уголовной, — заявил Сергей Фургал.

По данным департамента региональной безопасности губернатора края, в период с апреля по май сотрудники правоохранительных органов выписали 2447 протоколов гражданам, которые не соблюдали эпидрежим. 556 дел были переданы в суд. К ответственности пока привлечено 242 человека, а сумма штрафов превысила 270 тысяч рублей.