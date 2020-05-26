На площадке «Ракитное» ТОР «Хабаровск» появится производственно-административное здание для резидентов. Корпорация развития Дальнего Востока уже приступила к проектированию помещений общей площадью 4000 квадратных метров. Работы организованы в рамках создания инфраструктуры для инвесторов.

Как рассказала директор АО «УК ТОР «Хабаровск» Ирина Серова, стоимость арендной платы за один квадратный метр в новом здании для резидентов территории опережающего развития будет вдвое меньше по сравнению с рыночными ценами.

— Проектная организация, договор с которой заключен по итогам конкурентных закупок, учтет все пожелания потенциальных арендаторов по созданию комфортных производственных условий – расположение офисов и площадей для производств, в том числе цехов под холодную металлообработку, деревообработку, производство строительных материалов и сборку негабаритного оборудования. Здание оборудуют всеми инженерными системами, а подъездные пути к нему уже имеются, — добавила она.

По информации пресс-службы АО «КРДВ», одним из потенциальных арендаторов производственно-административного здания на площадке «Ракитное» является компания «Террако Восток». Инвестор планирует занять 2 500 квадратных метров площадей под производство сухих строительных смесей.

— Для инвестора этап проектирования здания – это наиболее подходящий момент, чтобы заявить о своих намерениях организовать предприятие на льготных площадях и начать подготовку к размещению производства. Самый простой и удобный способ это сделать – подать заявку на получение статуса резидента ТОР «Хабаровск» на сайте КРДВ, указав в ней потребности в площадях производственно-административного здания. Электронная заявка будет рассмотрена за 10 дней, — отметила Ирина Серова.

Ранее, в феврале этого года на площадке «Парус» ТОР «Комсомольск» в эксплуатацию введены два производственно-административных здания общей площадью 3000 квадратных метров. Технологичные помещения, снабженные необходимой инфраструктурой, переданы резидентам в аренду по льготной ставке, которая составляет порядка 170 рублей за квадратный метр. Рядом с построенными на «Парусе» зданиями планируется возвести еще два здания.

Напомним, ТОР «Хабаровск» создана Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2015 года № 630. Специализация территории опережающего развития определена промышленным производством, металлургией, сельским хозяйством. Сейчас на территории ТОР «Хабаровск», в которую входят площадки «Ракитное», «Авангард», «Аэропорт» и «Лазо» зарегистрировано 36 инвесторов. Общая сумма осуществленных инвестиций составляет 11,83 млрд рублей, создано 897 рабочих мест.