Простая электронная подпись – почтовый сервис, использование которого позволяет получать письма и посылки в пять раз быстрее. За два года своего существования сервис стремительно набрал популярность – более 82% регистрируемых посылок и писем в регионах Дальнего Востока сегодня получают без заполнения бумажных извещений и предъявления паспорта в почтовом отделении.
«Обслуживание в современных почтовых отделениях основывается на принципе ценности времени клиентов. Благодаря широкому применению сервис простой электронной подписи позволил значительно упростить и сократить по времени ежедневную выдачу мелких пакетов из интернет-магазинов, заказных писем и посылок», – рассказала заместитель директора макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Елена Шандова.
Оформление электронной подписи бесплатное. Подключить в почтовом отделении помогут операторы, сделать это самостоятельно можно в мобильном приложении Почты России или на портале Госуслуг. В обоих случаях требуется указать свои паспортные данные и номер телефона. После оформления электронной подписи регистрируемые почтовые отправления (мелкие пакеты, посылки, заказные письма), которые не требуют оплаты наложенного платежа, выдаются получателю без предъявления паспорта – по проверочному коду, поступившему получателю SMS – сообщением на мобильный телефон.
При этом использование мобильного приложения позволяет следить за процессом пересылки почтовых отправлений. Нет необходимости ждать бумажного извещения о том, что пора получить почтовое отправление – приложение автоматически «известит» об этом клиента, предоставит информацию о графике работы почтового отделения и предложит заказать доставку на дом.
Более 53 тысяч заказных писем и 100 тысяч отправлений с товарными вложениями еженедельно выдают дальневосточные почтовые отделения по упрощенной технологии. Услуга доступна для всех клиентов Почты России, достигших 14 лет. Регистрация новых пользователей простой электронной подписи продолжается.
Эта запись была опубликована 28.05.2020в 12:00. В рубриках: Общество.
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