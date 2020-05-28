В Хабаровском крае уделят особое внимание качеству ремонтных работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как напомнили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства, бригады вышли на объекты в Хабаровской и Комсомольской агломерациях в конце апреля — начале мая. Некоторые участки дорог уже отремонтированы.

Так, например, работы завершены на Амурской улице в селе Виноградовка Хабаровского района. Здесь демонтировали старое дорожное покрытие, обустроили водоотводные канавы и уложили водопропускные трубы. Специалисты сделали вырубки асфальта для определения качества работ. Образцы направлены на экспертизу в независимую лабораторию РосдорНИИ.

Также в Виноградовке отремонтируют улицы Мира, Таёжную, Речную и Новосёлов. На половине Таёжной уже лежит асфальт, на второй — дорожники укатывают последний слой покрытия под дорожную одежду. На примыкающей к ней улице Мира идет укладка песчано-щебеночного основания. Эта дорога не видела такого масштабного ремонта с 1985 года. На текущем этапе к качеству работ претензий нет.

В Комсомольске-на-Амуре продолжается реконструкция важнейших для города магистралей — Комсомольского шоссе и ул. Лазо. Как отметили в администрации города, обе дороги являются связующими нитями между Ленинским и Центральным округами.

— В прошлом году подрядчики сорвали сроки работ, контракт с ними был расторгнут. В начале весны 2020 года мэрия провела новые аукционы, на которых определились дорожно-строительные компании, которые выйдут на объекты. Бригады уже приступили к работе. Ожидается, что на ул. Лазо ремонт дорожного полотна закончат в июле, а основной объем работ на Комсомольском шоссе будет выполнен к октябрю этого года, — сообщили в мэрии Комсомольска.

Там также рассказали, что специалисты Росавтодора и управления дорожной деятельности администрации города проинспектировали ход ремонтных работ на 16 объектах. В целом, проверяющие остались удовлетворены увиденным, но и отметили ряд недочетов. Это несвоевременная уборка демонтированных старых бордюров, лома асфальта, нарушение технологии установки новых бордюров и стоек под дорожные знаки. Все замечания будут исправлены в ближайшее время.

Продолжаются работы и в Хабаровске. В этом году в краевом центре под ремонт попадают 47 участков дорог. Одним из ключевых объектов станет улица Шелеста. Работы развернутся на отрезке от Воронежской до Поселковой. Проезжая часть будет расширена до четырех полос, помимо этого организуют систему водоотведения и установят освещение.

Отметим, всего в Хабаровской и Комсомольской агломерациях в планах на этот год ремонт 95 объектов общей протяженностью 90 километров. Стоимость работ по нацпроекту, который реализуется по поручению Президента России Владимира Путина, превысит 3 млрд рублей.