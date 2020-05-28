Партию в 30 тысяч медицинских масок передало сегодня правительству края генеральное консульство КНР в Хабаровске. В церемонии приняли участие генконсул КНР в Хабаровске Цуй Гоцзе и заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Юрий Минаев. Китайская сторона подчеркнула, что этот дружественный акт – ответный шаг КНР на помощь, которую Хабаровский край оказал в разгар эпидемии COVID-19 в Поднебесной.

— Мы хорошо помним, когда ситуация в Китае была тяжелой и правительство края, а также жители вашего региона оказали помощь нашим провинциям. Мы будем помнить это всегда, и поэтому тоже хотим сделать посильный вклад в борьбу российских властей с общим врагом – новой опасной инфекцией. Наши отношения подтверждают высочайший уровень доверия между регионами и в целом между нашими государствами. Пандемия скоро пройдет, но мы будем вспоминать, как вместе противостояли этой мировой проблеме, — отметил генконсул КНР в Хабаровске Цуй Гоцзе.

Юрий Минаев поблагодарил генконсульство за дружественную поддержку. Он выразил уверенность, что после пандемии межрегиональное сотрудничество двух стран будет уверенно развиваться.

— В КНР первыми приняли на себя удар инфекции, и поэтому у вас есть большой опыт борьбы с этой болезнью. Но, как вы правильно заметили, болезнь пройдет, а наши добрые отношения только укрепятся. Нам предстоит сотрудничать во многих отраслях экономики, в культурной, природоохранной и других сферах. Благодарим за ваше участие в жизни Хабаровского края. Все маски будут распределены по лечебным учреждениям нашего региона, — отметил Юрий Минаев.

По последним данным на 28 мая, в Хабаровском крае нарастающим итогом зарегистрировано 1827 (+67 за сутки) случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 803 человека выздоровели (+44 за сутки), 10 пациентов умерли вследствие тяжелой формы пневмонии и сопутствующих болезней. В итоге на лечении сейчас находятся 1014 пациентов. Все заболевшие наблюдаются в инфекционных госпиталях.