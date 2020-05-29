Приёмная кампания в вузы Хабаровского края этим летом будет проходить по новым правилам. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой абитуриенты смогут подать документы, а также пройти вступительные испытания дистанционно.

Как сообщили в министерстве образования и науки края, на 2020/21 учебный год контрольные цифры приема по программам высшего образования составляют 5 140 бюджетных мест. На 5 % процентов увеличено число мест в медицинский университет. Еще на 8 % выросло количество мест по гуманитарным специальностям.

— Приемные комиссии начнут работать с 20 июня. Однако график приемной компании напрямую зависит от официального дня объявления результатов последнего ЕГЭ, проводимого в основной период. Таким образом, если зачисление в вуз проводится только по результатам ЕГЭ – это плюс 23 календарных дня для подачи документов абитуриентами. На направления подготовки с дополнительными испытаниями: «Архитектура», «Физическая культура», «Журналистика», «Хореографическое искусство» прием документов завершится по истечении 9 дней после объявления результатов ЕГЭ, — сообщили в министерстве образования и науки края.

В ведомстве также подчеркнули, что прием документов и вступительные испытания будут организованы в дистанционном режиме. Документы можно будет подать на сайтах вузов, а также через единый портал госуслуг, зайдя на страницу «Поступление в вуз онлайн». Оригинал документа об образовании и справку о медицинском осмотре можно будет представить не сразу как было раньше, а в течение первого года обучения.

Вместе с тем, данные особенности приемной кампании не касаются вузов, которые готовят кадры в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка. Это Хабаровский пограничный институт ФСБ России и Дальневосточный юридический институт МВД России. Вопросы организации их деятельности находятся в ведении МВД России и ФСБ России.

В Хабаровском крае в этом году школу заканчивают более 6000 учеников 11 классов. Те, кто решат поступать в вузы, а таких в крае более 90 процентов, будут сдавать ЕГЭ по всем санитарным нормам, в том числе с соблюдением безопасной дистанции не менее 1,5 метра. Согласно уточненному расписанию основного периода ЕГЭ 2020 года, очная сдача экзаменов начнется 3 июля. В этот день пройдут ЕГЭ по географии, литературе и информатике. 6 и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля – по профильной математике, 13 июля – по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля – по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем учебным предметам кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля – по всем учебным предметам.

Для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в ЕГЭ в июле, будет предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе. Расписание основного и дополнительного периодов ЕГЭ составлено таким образом, чтобы все участники смогли успеть подать документы в вузы.