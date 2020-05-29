О профилактике опасных сезонных заболеваний, свойственных летнему периоду, рассказала сегодня на пресс-конференции заместитель начальника городского управления по физической культуре, спорту и здравоохранению Татьяна Скорик. В частности она сообщила, что вопрос заболеваемости хабаровчан ОРВИ и гриппом на сегодняшний день уже значительно утратил свою остроту: с каждым днем за помощью к врачам обращается все меньше горожан с симптомами острых респираторно-вирусных инфекций. Не сдает своих позиций только внебольничная пневмония.

«В прошлом году ею переболели 7995 хабаровчан. Ситуация в текущем году тоже неутешительная. Еженедельно в городе регистрируется по 200-300 случаев заболевания ею. С начала этого года диагноз «внебольничная пневмония» уже поставлен 3279 горожанам, 2% случаев заболевания – с летальным исходом. Для сравнения: за весь 2013 год было зарегистрировано 1179 заболевших. Только неукоснительное соблюдение жителями краевого центра всех санитарно-гигенических норм поможет развернуть ситуацию к лучшему», — сказала Скорик.

Продолжая разговор, она сообщила, что распоряжение о принятии профилактических мер, препятствующих распространению кишечных инфекций, уже подписал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

«В городе работает подкомиссия по предупреждению эпидемий. Ее протоколы принимаются к исполнению всеми предприятиями и организациями города. Профилактические мероприятия проводятся во всех районах города. В большом количестве ликвидируются несанкционированные свалки (как рассадники заразы), установлены аншлаги о запрете на купание, для хабаровчан уже подготовлен информационный раздаточный материал о способах уберечься от инфицирования летними сезонными заболеваниями. Также будем информировать горожан через СМИ», — сообщила Скорик.

То, насколько серьезна будет ситуация в городе с энтеро- и норовирусными инфекциями, во многом зависит от поведения и степени личной ответственности самих горожан – от того, как скрупулезно они будут соблюдать меры личной гигиены.

«Первые случаи заболевания кишечными инфекциями в краевой столице уже регистрируются. Если их число будет увеличиваться, на фоне пандемии COVID-19, которая в Хабаровске пока дает ежедневный рост количества заболевших, могут возникнуть серьезные проблемы с оказанием медицинской помощи», — подчеркнула Татьяна Скорик.

Она отметила, что основные из ежегодно регистрируемых в Хабаровске кишечных инфекций, которые часто называют «болезнями грязных рук», — сальмонеллез, энтеровирусная инфекция, вирусный гепатит А, дизентерия и серозно-вирусный менингит. Как напомнила спикер, энтеровирусные инфекции в целом — это группа острых инфекционных заболеваний, вызываемых энтеровирусами, которые передаются воздушно-капельным, контактно-бытовым, пищевым и водным путями. Распространяется инфекция быстро, особо опасна высокой вирулентностью и тем, что болеют преимущественно дети. Энтеровирусы устойчивы во внешней среде и длительное время могут сохраняться в сточных водах, плавательных бассейнах, отрытых водоемах, предметах обихода, продуктах питания (молоко, фрукты, овощи). Вирус быстро погибает только при прогревании, кипячении. Еще одной частой причиной заболеваемости хабаровчан энтеровирусной инфекцией и серозно-вирусным менингитом служит купание в открытых водоемах: вода в них далека от дистиллированной. Ее можно наглотаться при нырянии, а вместе с ней – и вирусов. Можно заразиться и после купания – если, выйдя из реки или озера, забыть помыть руки и лицо с мылом (или хотя бы сполоснуть бутилированной водой) и сразу приступить к трапезе.

«Подчеркиваю, что ни один из водоемов Хабаровска для купания не пригоден: в них очень высокая степень микробного загрязнения» — отметила Скорик.

Заразившиеся купальщики могут не только заболеть сами, но и наградить болезнью окружающих через предметы обихода и продукты питания. Особенно часто от энтеровирусных заболеваний страдают дети. Чтобы уберечь их от заражения, необходимо строго соблюдать меры профилактики: личную гигиену, питьевой режим (пить только кипяченую и бутилированную воду), тщательно обрабатывать фрукты, овощи с применением щетки и последующим ополаскиванием кипятком. Рекомендуется влажная уборка и проветривание помещений не реже 2-3 раз в день. Стараться по возможности избегать посещения массовых мероприятий, мест с большим скоплением людей (общественный транспорт, кинотеатры и т.д.). При появлении первых признаков заболевания ни в коем случае не допускать посещение ребенком организованного детского коллектива (школа, детские дошкольные учреждения, лагерь и т.п.) и не тянуть с обращением за помощью к докторам.

Главные клинические проявления болезни: подъем температуры до 39-40 градусов. Появляются сильная головная боль, головокружение, рвота, иногда боли в животе, спине, судорожный синдром. Но сначала ее течение может напоминать обычную простуду. При появлении вышеперечисленных или похожих симптомов нужно срочно изолировать больного от окружающих и вызвать врача на дом.