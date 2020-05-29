Выпускники 9-11 классов готовятся к «Последним звонкам». В Хабаровском крае они начались 28 мая и продлятся до 12 июня. В 18 муниципальных образованиях торжественные мероприятия пройдут в дистанционном формате.

В этом году мероприятия пройдут для 18 тыс. учеников 9-11 классов. Наибольшее количество выпускников из 12 территорий края, в том числе Хабаровска, станут участниками «Последних школьных звонков» в дистанционном формате 29 и 30 мая 2020 г. При этом 29 мая — единый день для последних звонков в 11-х классах Хабаровска.

Для выпускников Вяземского, Советско-Гаванского районов и краевого центра образования праздничные мероприятия будут проведены 5 и 6 июня. «Последние звонки» завершатся 12 июня.

— Дистанционные «Последние звонки» будут включать видеопоздравления от глав муниципальных образований, руководителей и учителей школ, видеоролики от выпускников, родителей, а также различные онлайн-акции: челленджи со звонком, интерактивные экскурсии по школе, виртуальная доска пожеланий выпускникам, онлайн-фотографирование, — сообщили в министерстве образования и науки края.

В Тугуро-Чумиканском районе, где санитарно-эпидемиологическая обстановка является благополучной, на основании решений муниципальных оперативных штабов проведение «Последних школьных звонков» запланировано в очном формате 1 и 2 июня. Это будут торжественные линейки в течение 40 минут с соблюдением масочного режима и обеспечением социальной дистанции.