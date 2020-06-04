По поручению мэра Хабаровска Сергея Кравчука, которое он дал на недавнем заседании городского оперативного штаба по мониторингу и принятию экстренных мер, связанных с распространением COVID-19, рейды проверяющих, контролирующих, как обстоят дела с масками у работников и посетителей хабаровских магазинов и торговых центров, проводятся ежедневно. В них участвуют представители городского управления торговли, специалисты по делам ГОиЧС, сотрудники полиции и бойцы Росгвардии. Им приходится держать на контроле более 600 стационарных предприятий торговли и общественного питания. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Как отмечают проверяющие, ограничительные меры, направленные на предупреждение распространения коронавируса, соблюдаются далеко не везде. В 29 магазинах и торговых центрах были выявлены нарушения масочного режима: этими средствами индивидуальной защиты продавцы почему-то пренебрегли. Парадокс заключался в том, что маски в наличии у них были, но где-то под прилавком. На лицах торговцев они появились только при проверяющих.

Более ответственно подходят к этому вопросу работники сезонных объектов торговли: львиная доля продавцов кваса, выпечки и мороженого «упакована» по коронавирусной «моде»: руки — в перчатках, улыбки – под масками. Из 242 проверенных лотков, нарушения были выявлены всего на дюжине точек и устранены на месте.

Как выяснилось в ходе инспекций, на счету предприятий хабаровского общепита есть и куда более тяжкие, чем отсутствие масок, «грехи». В четырех точках, где горожан и приезжих должны кормить исключительно на вынос, посетители утоляли голод, сидя за столиками в обеденных залах. Деятельность предприятий-нарушителей, конечно, скорректировали – еду там теперь можно взять только с собой, однако их владельцам придется держать ответ в прокуратуре: соответствующие материалы туда уже направлены. Проверочные рейды будут продолжаться. Инспекторы заглянут ко всем.