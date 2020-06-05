Сегодня участники очередного рейда, проведенного администрацией краевого центра совместно с полицией, напомнили горожанам о необходимости соблюдать масочный режим в общественном транспорте прямо во время поездок.

Инспекция прошла по десяти автобусам. Большинство пассажиров в салонах соблюдали масочный режим, однако были и те, кто проигнорировал его требования. Полицейские и сотрудники мэрии провели с ними профилактическую беседу и выдали маски тем, у кого их не было.

«Основная часть горожан с пониманием относится к противоэпидемиологическим требованиям, но сегодня мы столкнулись с тем, что некоторые хабаровчане не просто не соблюдают масочный режим, но даже агрессивно отказываются надевать средства защиты, даже если их им предложить. Думаю, что впоследствии к таким лицам сотрудниками полиции будут применяться более жесткие меры – привлечение к административной ответственности, которое грозит нарушителям штрафом в размере до 15 тысяч рублей. Подобные проверки мы будем проводить регулярно», — сообщил руководитель службы по взаимодействию с правоохранительными органами городской администрации Александр Бачурин.

Напомним, что рейды по соблюдению перевозчиками требований по недопущению распространения коронавирусной инфекции нового типа в Хабаровске идут уже не первую неделю. Накануне, к примеру, в отношении владельцев транспортных компаний было составлено два протокола по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», что может обернуться для них штрафом в размере от 10 до 300 тысяч рублей.