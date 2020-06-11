В Хабаровске сегодня состоялось открытие Аллеи истории охраны дальневосточных рубежей. В церемонии приняли участие руководство пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО, представители органов исполнительной власти, депутатского корпуса, ветераны. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Аллея является продолжением Сквера пограничной славы, который открыли в октябре 2018 года. Его украшает шестиметровая арка, на которой увековечены имена командующих Дальневосточным пограничным округом и история пограничной службы. Сегодня в торжественной обстановке открыли три мемориала, которые размещены на Аллее. На них увековечены наиболее яркие страницы истории дальневосточной пограничной службы в годы Второй Мировой войны, в ходе боев в Афганистане и конфликте у реки Халкин-Гол.

— Мы живем на приграничной территории и всегда с большим уважением относимся к тем, кто защищает неприкосновенность государственной границы, охраняет мир и покой наших земляков. Воины-пограничники всегда доказывали, что рубежи Отечества на замке. Немало примеров их мужества мы наблюдаем и в современное время. Низкий поклон нашим уважаемым ветеранам! Именно они заложили те славные боевые традиции, которые сегодня приумножают современные защитники дальневосточной границы. Профессионализм, боевая выучка, верность служебному долгу пограничников передаются из поколения в поколение, — отметил в ходе церемонии Губернатор Сергей Фургал.