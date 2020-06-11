Банк «Открытие» в рамках своих ипотечных программ аккредитовал два жилых комплекса, строящихся в Хабаровске. Покупателям квартир в них банк «Открытие» предлагает выгодные условия по ипотеке.

Среди аккредитованных объектов – комплексы, которые возводят крупнейшие компании строительного рынка региона: «АРХСТРОЙ» (ЖК «Градеков») и «УИП» (ЖК «Петроглиф парк»).

Аккредитация объекта недвижимости банком дает экономию времени – потенциальному заемщику не нужно тратить время на сбор дополнительных документов по объекту залога, надежность которого уже проверена банком.

Дом бизнес-класса “Гродеков” расположен в центре Хабаровска, на Комсомольской улице, между площадью Славы и Уссурийским бульваром. Тихое место с шикарным видом на Амур и всеми преимуществами центра города. Удачное месторасположение, развитая инфраструктура, обеспеченность парковками, прекрасное наполнение и высокий уровень комфорта делают этот дом одним из немногих, достойных статуса бизнес-класса.

Жилой комплекс «Петроглиф Парк» строится в границах улиц Краснореченская и Оборонная и включает в себя 4 дома переменной этажности от 9 до 25-ти. Монолитная технология строительства, ландшафтный дизайн комплекса с зонами отдыха для детей и взрослых, безопасные, просторные игровые площадки – преимущества нового современного жилого комплекса.

Банк «Открытие» с 27 апреля ведет прием заявок на ипотечные кредиты в рамках новой госпрограммы под 6,25% годовых. Взять кредит на льготных условиях может любой гражданин РФ вне зависимости от возраста, семейного положения и социального статуса.Программа предусматривает покупку квартиры в новостройке непосредственно у застройщика. Максимальная сумма кредита составляет 3 млн руб. для регионов России. Срок кредитования — до 30 лет, размер первоначального взноса — от 20%.

Так же банк принимает заявки по программе «Семейная ипотека», которая позволяет семьям с детьми приобрести жилье по ставке 4,7%. Разницу между ставкой 4,7% и ставкой банка субсидирует государство. Получить кредит на льготных условиях могут семьи, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родится второй или последующий ребенок. Максимальная сумма кредита в регионе составляет 6 млн рублей. Срок кредитования – до 30 лет, размер первоначального взноса – от 20% с учетом материнского капитала.

Ипотечные программы банка «Открытие» рассчитаны практически на все сегменты рынка недвижимости – от строящегося до готового жилья, есть специализированные программы с использованием материнского капитала, военная ипотека, программы рефинансирования.

Всего за 2019 год в Хабаровском крае банком «Открытие» было выдано ипотечных кредитов на общую сумму 1,46 млрд рублей (644 кредита). Ипотечный портфель банка за 2019 год по сравнению с предыдущим годом увеличился более чем в полтора раза. Такой рост в том числе стал результатом грамотно выстроенной работе с партнерами банка из числа строительных и риэлтерских компаний.