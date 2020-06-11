На внеочередном заседании городской комиссии по делам несовершеннолетних обсудили летнюю занятость детей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Лето – время, когда маленькие хабаровчане, особенно, находящиеся в социально опасном положении, зачастую остаются без присмотра. Нередки случаи, когда для прогулок они используют стройки и заброшенные объекты, водоемы и карьеры. Все это представляет огромную опасность и может привести к трагедии. Нам необходимо силами специалистов комитетов по управлению районами, сотрудников ГО и ЧС, полиции усилить контроль над всеми этими объектами, чтобы не допустить трагедии. Кроме того, нужно встретиться с руководителями управляющих компаний, советами многоквартирных домов – напомнить людям о том, что окна в подъездах и квартирах должны быть закрыты, либо снабжены специальными замками, препятствующими падению из них детей», — сказала заместитель мэра города по социальным вопросам Елена Лагошина.

Уже составляются графики рейдов, обновляется алгоритм межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики при работе с семьями, находящими в социально опасном положении, главная задача – обеспечить занятость их детей. Для таких ребят – приоритет при зачислении в загородные и городские оздоровительные лагеря, в трудовые отряды старшеклассников, они посещают «Социальные гостиные» в подростковых клубах. Сейчас, в условиях пандемии, эта работа не проводится. Ожидается, что все эти площадки откроются с 1 июля.

Сегодня с проблемными детьми взаимодействуют инструкторы–организаторы и члены районных комиссий по делам несовершеннолетних. Всего в Хабаровске на учете состоят 1667 маленьких горожан, находящихся в социально опасном положении.