Государственная Дума разрабатывает законопроект, который предусматривает изменение размера платы за коммунальные услуги, предоставленные с перерывами и ненадлежащего качества.

Парламентарии предлагают внести изменения в ст. 157 и ст. 157-2 Жилищного кодекса России, согласно которым, за предоставленные некачественные услуги населению организациям надо будет не платить штраф, а осуществлять перерасчет. В действующей редакции п.4 ст.157 ЖК РФ указано, что при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества производится изменение размера платы, а также производится выплата штрафа потребителю лицом, виновным в нарушении непрерывности предоставления коммунальных услуг или их качества.

В пояснительной записке к законопроекту написано, что сегодня основная система экономических мер ответственности предусматривает снижение размера платы за коммунальные услуги и в случае нарушения непрерывности, и при нарушении качества услуг. Такая ответственность включает в себя не только снижение размера платы за коммунальные услуги, но и возмещение за причинённый вред жизни, здоровью или имуществу потребителя в таких случаях, а также компенсацию морального вреда.

— Наложение штрафов совместно с указанной системой экономических мер ответственности имеет негативные последствия, — комментирует Борис Гладких, депутат Госдумы РФ от Хабаровского края, — Так, административные расходы, связанные с необходимостью уплаты подоходного налога с суммы штрафов, могут многократно превышать его величину. Также возникает необходимость изменения биллинговых систем, в том числе у муниципальных предприятий, осуществляющих деятельность по управлению жилым фондом, в сфере ресурсоснабжения и в сфере услуг по формированию платежных документов. Есть и другие негативные последствия. Законопроект поможет решить эти моменты.

Кроме того, в проекте документа прописали, кто будет обязан компенсировать расходы. Лицо, которое несет ответственность за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, обязано будет компенсировать ресурсоснабжающей организации расходы, фактически понесенные ею вследствие изменения размера платы за коммунальные услуги, при условии надлежащего исполнения обязанностей по поставке ресурсов до границ общего имущества в многоквартирном доме и границ внешних сетей инженерно-технического обеспечения данного дома.

При непосредственном способе управления МКД изменение размера платы за коммунальные услуги произведет ресурсоснабжающая организация, так же если указанные нарушения произошли до границ общего имущества в МКД и границ внешних сетей инженерно-технического обеспечения.

Депутаты Государственной Думы планируют рассмотреть законопроект в первом чтении, а также внести в поправки до 25 июня 2020 года.