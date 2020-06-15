В России с 1 января 2020 года вступил в силу федеральный закон о формировании сведений о трудовой деятельности в электронном виде. В соответствии с нововведениями, до 30 июня работодатели всех субъектов страны должны уведомить своих сотрудников об изменениях в законодательстве, предложив оформить электронную трудовую книжку. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

По данным на начало мая, о новых условиях ведения документооборота в крае письменно уведомлены 82 тысячи 553 сотрудника. При этом в трудовых отношениях с работодателями официально в регионе состоят около 280 тысяч специалистов.

— У каждого работника есть право выбора. Оставить все как есть и остаться на бумажном носителе, либо перейти на новый формат. Работодатель обязан проинформировать всех сотрудников об изменении законодательства и предложить написать соответствующее заявление. В том случае, если работник не сделает этого до 31 декабря 2020 года, то электронная трудовая книжка будет оформлена автоматически, а работодатель будет обязан вести учет как в электронном формате, так и на бумажном носителе, — отметили в комитете по труду и занятости населения правительства края.

В случае выбора работником электронной версии книжки, работодатель будет обязан выдать ему бумажную трудовую. Получить электронную трудовую книжку можно на последнем месте работы, а также в многофункциональных центрах, Пенсионном Фонде РФ или на портале госуслуг.

При этом в работе с электронными трудовыми книжками есть целый ряд преимуществ. В первую очередь, это защита данных. Информация будет находится на защищенных электронных онлайн серверах Пенсионного фонда РФ. При этом ни пожар, ни стихийные бедствия, из-за чего печатные трудовые книжки могут быть уничтожены, не повлияет на сохранность данных. Кроме того, работники смогут проверить с помощью онлайн версии корректность внесения данных, а также своевременность передачи сведений о трудовой деятельности в различные инстанции. Кроме того, работодатели будут избавлены от бумажной волокиты, что позволит разгрузить отделы кадров и оптимизировать затраты на этот вид деятельности.

Пока только 3 тысячи 490 жителей края предпочли выбрать электронные трудовые книжки, в то время как 41 тыс. 491 сотрудник написали заявления о ведении учета на бумажном носителе.

Для тех, кто устраивается на работу впервые, бумажные трудовые книжки будут выдаваться в течение всего 2020 года. С 1 января 2021 года сведения о трудовой деятельности работников, которые будут трудоустраиваться впервые, будут вестись только в электронном формате.