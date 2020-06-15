По данным городского профильного управления, с раннего утра бригады муниципальных предприятий сферы благоустройства (МУП «Южное», «Восток» и «Север») орудуют лопатами и метлами на хабаровских дорогах и бульварах, чтобы ливневки могли без проблем принять дождевые потоки. Из-за технических особенностей, быстро справиться с прибывающей водой могут не все коллекторы, поэтому 5 звеньев рабочих в полтора десятка человек пробивают засоры, убирают с проезжей части листья, ветви и кубометры наносного песка. Чтобы дело шло быстрее, в помощь им отрядили тракторы, погрузчики и самосвалы. Если над городом разразится сильный ливень, численность и мощности бригад, занятых в очистке ливневых коллекторов, будут оперативно увеличены. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Как рассказал начальник производственного отдела МУП «Южное» Юрий Федасов, самые проблемные участки – Амурский и Уссурийский бульвары, улица Павла Морозова, а также низины Хабаровска, куда вода стекает с возвышенностей. «Моря разливанные» также образуются в тех местах, где ливневая канализация попросту отсутствует.

«Сегодня особых затоплений в зоне нашего обслуживания не наблюдалось. Если в Единую городскую диспетчерскую поступают сообщения от горожан, жалующихся на какие-то конкретные участки, залитые водой, мы направляем туда людей и технику – все наши рабочие звенья мобильны», — сказал он.

Ливневки предприятия благоустройства продолжать очищать и завтра, и послезавтра, ведь по метеопрогнозам в эти дни над краевой столицей будут лить дожди.