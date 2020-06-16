Адскую девочку вызывают Соединённые Штаты Америки, для мести! Кому и за что? Для России! За одну поправку в Конституции Российской Федерации. Остальные поправки, о правах трудящихся людей, семье, незыблемости территории, перечислять не будет, назовём только одну. Только одну!

Меня удивляет недальновидность всех наших политологов, включая и Владимира Соловьёва. Так какая поправка задела за живое американских политических технологов? Если Вы думаете, что это обнуление сроков Президента Российской Федерации, сделать Путина вечным «царём» для российского народа, глубоко ошибаетесь.

Как ни странно, американцев вечный Путин устраивает. Ведь у каждого человека есть предел физических сил по возрасту. Придёт другой. Вот он и будет вечным! А кто? А кого подготовят.

Для народов, населяющих Россию, сам Путин представляет собой не только хорошо обученного и подготовленного менеджера для управления государством, но, если посмотреть на всё стороны и задуматься, то он не есть «раб на галерах», есть свет в конце тоннеля, для всех нас сегодня Путин больше монах, чем человек.

Путин монах! Есть тот, кто отдаёт всего себя служению на благо всего российского народа. И образ монаха американцам подходит. Так что же для них не так?

Всё просто, Ватсон. Поясняю, для тех, кто в танке. Если исходить из того, что после Путина придёт человек и, в обязанностях, ответственности и правах Президента Российской Федерации ничего не поменяется, как сейчас, без поправок, тогда США, чтобы в будущем грабить Россию, на должность Президента Российской Федерации надо подготовить всего одного человека. Одного человека!

А, уж он, потом, развернётся, как надо США, назначит тех министров Правительства и, поставит во главе того, на кого укажут США, а ещё и силовые министры будут покорными исполнителями. То, что надо!

А вот, когда примут поправку с ограничениями полномочий Президента Российской Федерации, тогда совсем другое дело. Одним человеком уже не обойтись. Придётся готовить весь Парламент, а это Совет Федерации и Государственную Думу, очень легко будет найти в России «слугу народа». Как итог, будет и своё ручное Правительство, как на Украине.

Не правда ли, напоминает шахматную партию 1961 года между французом Летелье и американцем Фишером. Нанося удары из глубины своих фигур, Фишер разрушает центр белых. Летелье, увлечённый погоней за материалом, не думает об укреплении тыла, оставляя короля на растерзание в центре. Фишер быстро окружает несчастного монарха и неожиданной жертвой ферзя заставляет его отречься от престола. Не случайно в своей книге «Мои 60 памятных партий» Роберт Джеймс Фишер эту староиндийскую защиту поставил под номером 21. В карточной игре это есть «Очко», выигрыш. Победа.

Кому выпадет это очко, и, решит 1 июля 2020 года российский народ. Теперь мы видим, что эта поправка, о правах, обязанностях и ответственности Президента, и, есть укрепление тыла государства Российского. За неё и надо голосовать! Остальное так, просто, прицеп.

Выбор за российским народом! Лично я верю в российский народ.

А Вы?

Да, видимо, без адской девочки американцам не обойтись, если такая девочка из ада существует.

15 июня 2020 года.

Сергей Роща