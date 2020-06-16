Как сообщила исполняющая обязанности начальника городского управления экономического развития Елена Гаврина, по данным мониторинга, проводимого Агентством стратегических инициатив в Хабаровском крае, 36% бизнесменов настроены оптимистично и считают, что банкротства их предприятий в 2020 году, скорее всего, не случится. 12,8% опрошенных уверены, что оно точно не произойдет. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Еще весной у хабаровского бизнес-сообщества градус такой уверенности был гораздо ниже. С начала пандемии выручка снизилась почти у 94% субъектов малого и среднего предпринимательства. В апреле этот показатель был выше и составлял около 98%. Это свидетельствует о том, что часть предпринимателей смогли приспособиться к новым обстоятельствам. Сокращение выручки при этом оценивается в пределах от 60 до 80%. Стоит отметить, что из-за пандемии практически полностью приостановилась работа турфирм, гостиниц, предприятий сферы услуг, торговли (непродовольственными товарами), общепита, физкультуры и спорта», — сообщила Елена Гаврина.

Администрация города в рамках своих полномочий предлагает ряд мер поддержки предпринимательского сообщества. В конце марта в городе был создан Ситуационный центр по мониторингу экономического состояния малого и среднего бизнеса в условиях COVID-19. В его состав вошли представители мэрии и деловых объединений города. В числе вспомогательных мероприятий, выработанных городскими властями совместно с предпринимателями, отсрочка платежей по аренде муниципального имущества; освобождение от арендных платежей для отраслей, признанных наиболее пострадавшими от пандемии; пятидесятипроцентная скидка по аренде имущества, которые предоставляет бизнесу АО «Центр инновационных технологий».

Кроме того, на 35% снижен коэффициент К2, применяемый при расчете единого налога на вмененный доход (ЕНВД), а земельный налог — на 50%. Сегодня проходят процедуру согласования нормативные документы, упрощающие порядок предоставления мест для размещения летних веранд под пункты общественного питания. Предприниматели, открывшие сезонные площадки, будут освобождены от платы за размещение таких объектов в летний период 2020 года. Перераспределение денежных средств из четырех муниципальных программ дало возможность предоставить две новые субсидии. Первая — на сумму почти в 7 миллионов рублей — на возмещение затрат для ведения предпринимательской деятельности в условиях ухудшения экономической ситуации из-за пандемии. Вторая — в 1,7 миллиона — на возмещение затрат по ремонту транспортных средств для перевозки пассажиров. Ряд изменений произошел и в сфере муниципальных закупок, а также в области муниципального контроля. Со всеми вспомогательными мерами можно ознакомиться в разделе «Поддержка бизнеса в условиях COVID-19» на официальном сайте мэрии.