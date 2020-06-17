Строители делают ее просторнее и надевают на трассу новую дорожную одежду. С апреля работы идут без выходных, временами – в круглосуточном режиме. Тяжелая техника на объекте рычит без остановки, вереницы грузовиков вывозят тонны грунта, фрезы «грызут» отживший свое асфальт. Бульдозеры ровняют щебень, уложенный на геосетку, а тяжелые катки трамбуют нижние слои будущей дорожной одежды. Подробностями происходящего поделился заместитель начальника отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Роман Евстигнеев. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Он сообщил, что улица Шелеста будет отремонтирована также капитально, как 2019-м – Выборгская. Дорога протяженностью в 1,6 километра расширится до 15 метров и станет четырехполосной, обзаведется современным светодиодным освещением, но, главное — ливневой канализацией, которая раньше отсутствовала здесь вовсе: вода стекала с проезжей части благодаря естественным уклонам рельефа. Теперь же для сбора и отведения дождевых потоков рабочие укладывают лотки и трубы, оборудуют ливненприемные колодцы. Трудятся они и над обустройством пешеходных тротуаров по обеим сторонам улицы.

«Идем строго по графику, несмотря на дожди. Уже выполнили более 35% из запланированного», — рассказал он.

Перекрытие трассы для проведения работ происходит только в ночное время – когда не ходит общественный транспорт. Около полуночи движение прекращается, а на рассвете проезд открывается вновь.

«Ночами мы ведем прокладку водопропускных труб, которые идут через всю дорогу, поэтому в такие дни проезд приходится перекрывать. В ходе работ, у автомобилистов, конечно, возникают трудности в передвижении по Шелеста, но полностью она не блокируется и остается проезжей. Мы приносим извинения за неудобства, которые причиняем горожанам, но дело должно быть сделано, тем более что оно – для общего блага. Жители частного сектора, расположенного в зоне дорожного строительства, это понимают и не жалуются на наши ночные смены. Надеемся на такое же понимание и со стороны водителей, просим их строить маршруты своих поездок так, чтобы не создавать заторов на ремонтируемой дороге», — поделился Роман Евстигнеев.

По его словам, преображение улицы Шелеста обойдется в 207 миллионов рублей, выделенных в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД).

«После реконструкции, которую мы должны завершить в октябре 2020-го, ее пропускная способность возрастет вдвое. К моменту сдачи объекта, будет проведен и полный комплекс благоустроительных работ: обновятся остановочные павильоны, а вместо вырубленных здесь двух сотен старовозрастных деревьев, попавших в границы работ, в сентябре высадим столько же новых», — подчеркнул дорожник.

Также он напомнил, что в текущем году в рамках нацпроекта БКАД в краевой столице будут отремонтированы 47 участков автотрасс.

«В настоящее время работы уже завершены на 18 объектах – осталось лишь нанести разметку. Приведены в порядок улицы: Космическая, Юности, Королева, Георгиевская, большие участки Восточного и Владивостокского шоссе, Ким Ю Чена и многие другие. Работа кипит еще на 17 дорогах – на Салтыкова-Щедрина, Бойко-Павлова, Синельникова, Краснореченской, Карла Маркса, Муравьева-Амурского, в переулке Ленинградском», — отметил Роман Евстигнеев.

Все планы дорожных ремонтов в городе должны быть реализованы до конца октября.