Несмотря на сложившуюся санитарно-эпидемиологическую ситуацию, жители Хабаровского края продолжают покупать и продавать недвижимость.

По словам Максима Костюнина, начальника отдела Управления Росреестра по Хабаровскому краю, в течение апреля и мая текущего года физическими лицами зарегистрировано почти 12 тысяч прав на объекты недвижимости. Свыше 9 тысяч прав приходится на жилые помещения, почти 5 тысяч из которых – по договорам купли–продажи.

В Росреестре отметили, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в крае спрос на квартиры упал на 9%.

В апреле и мае 2020 года доля кредитных средств на приобретение жилья по договору купли-продажи в крае составила 43% от общего количества зарегистрированных прав на жилье по указанным договорам (в апреле-мае 2019 года — 44%).

Максим Костюнин напомнил, что документы на регистрацию можно сдать в офисах МФЦ по предварительной записи или в электронном виде, воспользовавшись сервисами Росреестра.

Ранее сообщалось, что спрос на покупку садовых участков в Хабаровском крае в 2020 году вырос на 45%.