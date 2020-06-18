Предприятия Хабаровского края осваивают экспортный рынок меда, организовывая прямые поставки своей продукции. Так, в первом полугодии экспорт мёда составил 30 тонн. Это почти в 6 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В краевом министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности отмечают, что позитивная динамика связана с тем, что местные предприятия постепенно отказываются от посредников, заключая прямые контракты. В первую очередь, речь идет о приграничном Китае, где дальневосточный мед пользуется большим спросом.

— Экспорт этого вида продукции имеет большой потенциал. У Хабаровска выгодное расположение с точки зрения логистики. В регионе основную долю экспорта меда занимают два предприятия. Это компании «Лесные продукты», и «ДПТК». Последняя тесно работает с пасечниками и в этом году освоила прямые поставки в КНР. Однако, на этот рынок также повлияла ситуация с коронавирусом, и предприятия из Поднебесной пока не активно заключают перспективные контракты. Мы ожидаем, что после снятия ограничений другие местные предприятия будут активнее выходить на экспорт, осваивать новые рынки. И опыт прямых поставок коллег им в этом поможет, — отметили в краевом минсельхозе.

В апреле 2020 года в ведомстве была утверждена «дорожная карта» по развитию производства и реализации мёда в Хабаровском крае. В документ включены мероприятия по увеличению объемов производства продукции пчеловодства, сохранению медоносных деревьев липы,

увеличению реализации продукции пчеловодства, в том числе на экспорт.

Пчеловодов в крае также поддерживают финансово. Муниципальным образованиям выделяются субсидии на софинансирование региональных программ. В этом году господдержку среди заявителей планируется распределить в августе. Пчеловоды, как и другие фермеры, могут получать гранты и субсидии на развитие хозяйств, финансовую поддержку на создание потребительских кооперативов.

Министерство также помогает наладить сбыт продукции местных производителей на внутреннем и внешнем рынках. Так, в прошлом году по линии краевого центра компетенций АНО «Краевой сельскохозяйственный фонд» закуплено для дальнейшей переработки и реализации 60 тонн меда. В этом году планируется закупить 80 тонн меда.

Напомним, что традиционно основная доля хозяйств, занимающихся пчеловодством, сосредоточена в шести районах края – Бикинском, Вяземском, имени Лазо, Нанайском, Комсомольском и Хабаровском.