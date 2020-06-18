Пока в Хабаровске открыто 27 веранд, преимущественно в центральной части города. Как рассказали в городском управлении торговли, согласно требованиям ведомства, столики в них расположены на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга. Работники в обязательном порядке соблюдают перчаточно-масочный режим и проходят термометрию. Все посетители обрабатывают руки санитайзерами, а блюда им подают в одноразовой посуде.

«Сегодня мы провели рейд по таким предприятиям и убедились, что их сотрудники соблюдают все санитарные требования. Иначе быть не может, ведь владельцы точек, где обнаружатся нарушения, будут привлечены к административной ответственности. Законом предусмотрены серьезные штрафы: от 100 тысяч рублей для юридических и от 30 тысяч рублей для физических лиц. Рейды мы будем проводить постоянно, до тех пор пока ограничения, связанные с пандемией, не будут сняты», — сообщила начальник отдела общественного питания и бытового обслуживания администрации Хабаровска Дарья Кузнецова.

По подсчетам рестораторов, прибыль их предприятий от открытия веранд вырастет не более чем на 10-20% (в зависимости от концепции заведения). Когда общепит заработает в полном объеме, пока неизвестно. Это зависит от эпидемиологической обстановки в регионе.

Между тем, в Хабаровске проходят процедуру согласования нормативные документы, упрощающие порядок предоставления мест для оборудования летних веранд под пункты общественного питания. По поручению мэра города Сергея Кравчука с целью поддержки бизнеса в условиях пандемии COVID-19 предприниматели, открывшие сезонные площадки летом 2020-го, будут освобождены от платы за их размещение. После подписания документов в Хабаровске сможет открыться более 200 веранд. Это произойдет в ближайшее время.