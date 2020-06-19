Крупнейший сервис доставки еды в России Delivery Club запускает доставку силами собственной логистической службы на Дальнем Востоке. Курьеры в зеленой форме уже появились в Иркутске, до конца недели они также начнут работать в Хабаровске и Владивостоке.

До текущего момента Delivery Club работал на Дальнем Востоке только в формате агрегатора: пользователи мобильного приложения могли найти в нем меню ресторанов, имеющих своих курьеров. Теперь в Иркутске, Хабаровске и Владивостоке будет работать собственная служба доставки Delivery Club — ее сотрудники одеты в зеленую униформу и приносят еду в брендированных терморюкзаках. Благодаря этому жители перечисленных городов смогут заказывать еду с доставкой как из крупнейших сетей общественного питания (McDonald’s, KFC, Burger King, Subway, Шоколадница и др.), работающих с Delivery Club, так и из локальных ресторанов, у которых нет собственных курьеров и которые пока не занимаются доставкой.

«Запуск собственной доставки — важный этап развития региональных рынков общественного питания. Он приводит к увеличению количества работающих на доставку ресторанов и повышению скорости выполнения заказов. Оба фактора стимулируют потребителей чаще заказывать еду. Мы рассчитываем, что это поможет ресторанам быстрее восстановить объемы после карантина, а местным жителям — открыть для себя доставку из новых заведений», — комментирует пресс-служба Delivery Club.