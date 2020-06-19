В Хабаровском крае внесены изменения в постановление о поэтапном снятии ограничительных мероприятий, введенных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Так, до 1 июля продлевается запрет на работу развлекательных организаций.

Речь идет о ночных клубах (дискотеках), иных аналогичных объектах, а также кинотеатрах, кинозалах, за исключением автокинотеатров. До 1 июля также запрещена работа детских игровых комнат и аналогичных развлекательных центров, аттракционов, иных досуговых заведений. По-прежнему запрещена работа общественных бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

До 1 июля продлевается запрет и на работу предприятий общественного питания. Речь идет о ресторанах, кафе, барах, столовых, которые пока могут обслуживать клиентов только на уличных верандах, либо осуществлять доставку по предварительным заказам. Ограничения работы не касаются ведомственных столовых и других предприятий питания, которые расположены на территориях организаций всех форм собственности и обслуживают работников этих структур.

В рамках постановления до 1 июля также запрещается проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных, просветительских, рекламных и других мероприятий с очным пребыванием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах.