В Хабаровском крае внесены изменения в постановление о поэтапном снятии ограничительных мероприятий, введенных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Так, до 1 июля продлевается запрет на работу развлекательных организаций.
Речь идет о ночных клубах (дискотеках), иных аналогичных объектах, а также кинотеатрах, кинозалах, за исключением автокинотеатров. До 1 июля также запрещена работа детских игровых комнат и аналогичных развлекательных центров, аттракционов, иных досуговых заведений. По-прежнему запрещена работа общественных бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
До 1 июля продлевается запрет и на работу предприятий общественного питания. Речь идет о ресторанах, кафе, барах, столовых, которые пока могут обслуживать клиентов только на уличных верандах, либо осуществлять доставку по предварительным заказам. Ограничения работы не касаются ведомственных столовых и других предприятий питания, которые расположены на территориях организаций всех форм собственности и обслуживают работников этих структур.
В рамках постановления до 1 июля также запрещается проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных, просветительских, рекламных и других мероприятий с очным пребыванием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах.
Эта запись была опубликована 19.06.2020в 11:35. В рубриках: Медицина.
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