Лётчики армии ВВС и ПВО Восточного военного округа провели первые тренировочные полёты над краевой столицей в рамках подготовки воздушной части парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Взлёт вертолётов и самолётов произошёл с двух аэродромов Хабаровского края. В заранее определённой точке экипажи выполнили сбор авиатехники и пролетели на Хабаровском на минимальных интервалах от 100 до 200 метров. При этом скорость, в зависимости от типа воздушного судна составляла для вертолётов от 200 км/ч и до 600 км/ч для самолётов.

24 июня в воздушной части парада над Хабаровском примут участие 30 воздушных судов армии ВВС и ПВО ВВО: крупнейший в мире серийный транспортный вертолёт Ми-26, вертолёты Ми-8АМТШ, разведывательно-ударные вертолёты Ка-52.

Так же от армии ВВС и ПВО ВВО будут задействованы четверка истребителей перехватчиков Миг-31бм, четверка многоцелевых сверхманёвренных истребителей поколения 4++ Су-35с, четверка тактических фронтовых бомбардировщиков Су-24м2, шесть многофункциональных сверхзвуковых истребителей бомбардировщиков Су-34 и самолёты транспортной авиации Ан-26, Ан-12 и Ту-134 убл.

Перед проведением парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне лётчики армии ВВС и ПВО ВВО состоится несколько воздушных тренировок, в том числе и генеральная репетиция воздушной части парада.