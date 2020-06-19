Эта мера позволяет минимизировать риски распространения COVID-19. Как сообщил начальник отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Дмитрий Панащатенко, дезинфекция предприятиями благоустройства ведется регулярно с периодичностью один раз в неделю, если позволяет погода. В работе задействовано четыре специализированных автомобиля. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.
«В первую очередь обрабатываем площади, территорию вокзалов, бульвары и другие места массового скопления людей. Обеззараживание ведется хлорсодержащей жидкостью, которая безопасна для людей и животных, но активна в отношении вирусов и бактерий», — сообщил он.
Напомним, что работа по санобработке территории города началась в начале апреля. В постоянном режиме ее ведут городские предприятия благоустройства и подразделение МЧС, неоднократно были задействованы специалисты войск РХБЗ Восточного военного округа.
Эта запись была опубликована 19.06.2020в 14:39. В рубриках: Общество.
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